المقاتي: مفاوضات مصرية لإنشاء مجموعة مستشفيات فى تنزانيا

أحمد عاشور:قال شريف المقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مفاوضات مكثفة يجريها مجموعة من رجال الأعمال المصريين المتخصصين فى مجال الطب والرعاية الصحية، بينهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، إلى جانب أشرف سلمان لإقامة مجموعة من المستشفيات الطبية المتطورة فى دولة تنزانيا، فى إطار التعاون ا

أحمد عاشور:

قال شريف المقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مفاوضات مكثفة يجريها مجموعة من رجال الأعمال المصريين المتخصصين فى مجال الطب والرعاية الصحية، بينهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، إلى جانب أشرف سلمان لإقامة مجموعة من المستشفيات الطبية المتطورة فى دولة تنزانيا، فى إطار التعاون المصري الأفريقي.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال نهاية أغسطس الماضي، أن زيارة الرئيس السيسي لكل من تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأن حجم التجارة بين مصر والدول الـ4 بلغ خلال العام الماضي 73 مليون دولار، منها 69 مليون دولار صادرات مصرية، فيما بلغت قيمة الواردات في حدود 4 ملايين دولار.

وأضاف فى تصريحات لـ”المال”، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء، أن المستشفيات المقرر إقامتها فى تنزانيا ستعتمد على المستلزمات الطبية المصرية، موضحًا أنه سيتم تحديد تكاليف المشروع خلال الفترة المقبلة.