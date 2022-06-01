المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي يدعو وزيرة الهجرة لزيارة الاتحاد

في دورة هي الأكبر ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع في نسخته السادسة والذي جاء بعنوان « مصر تستطيع بالصناعة » ، أعرب السفير ألبرت موتشنجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي، عن تقديره لجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووجه لها الدعوة لزيارة الاتحاد الأفريقي والتعرف على أنشطته، والحديث أمام الاتحاد الأفريقي عن مشاركة الجاليات المصرية في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر، خاصة في ظل الثمار التي نجنيها من بروتوكولات تعاون وتنفيذ مشروعات مهمة كان لوزارة الدولة للإنتاج الحربي النصيب الأكبر فيها.

موتشنجا : تجمع المتواجدين في مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » إنجاز كبير لوزارة الهجرة المصرية

أشار موتشنجا إلى أن تجمع المتواجدين في مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » إنجاز كبير لوزارة الهجرة المصرية، مشيدا بتنوع الجلسات وتغطيتها لمحاور متعددة وهامة تخدم القارة الأفريقية، وقد تحققت العديد من الإنجازات خلال المؤتمر مثل بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها.

كما أشاد موتشنجا، في كلمة له خلال فاعليات الختام، بالتمثيل الحكومي خلال المؤتمر وحرص الوزراء على المشاركة في الجلسات والتحاور مع المتواجدين .

وقال : نحن نقوم بتسريع وتيرة عملنا، مضيفا أنه هناك مؤشر نجاح آخر، حيث سيستفيد الأجيال المقبلة من مخرجات هذا المؤتمر، ولا شك أن هناك بعد آخر لنجاح المؤتمر، مجتمع رجال الأعمال الأفارقة تحت منصة « مصر تستطيع » لتشمل كافة رجال الأعمال الأفارقة.

رواد الأعمال الأفارقة : مصر سباقة في الأخذ بزمام المبادرة لنهضة القارة الأفريقية

وفي السياق ذاته، أوضح رواد الأعمال الأفارقة أن مصر سباقة في الأخذ بزمام المبادرة لنهضة القارة الأفريقية بأكملها .

مؤكدين أن دعوة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأفارقة لحضور المؤتمر، يؤكد أننا قادرون على بناء مستقبل زاهر بتعاوننا وتكامل الجهود بين الأشقاء.

وأشاد رواد الأعمال بما تم من تحضيرات على مدار شهور سبقت المؤتمر، ليخرج اليوم بتوصيات قابلة للتنفيذ والتعاون بين الدولة المصرية والدول الأفريقية، تنفيذا لاتفاقات التجارة الحرة، لتعظيم التبادل التجاري، والاستفادة من النهضة التنموية التي تحدث في مصر، في مختلف المجالات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رواد الأعمال أنهم سيحرصون على مناقشة كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات رواد الأعمال المصريين والأفارقة في بلادهم، والسعي بجد ومثابرة لتنفيذها .

مؤكدين أن المستقبل يفتح ذراعيه لمن يرسم طريقه، وهو ما حدث اليوم في « مصر تستطيع » معربين أيضا عن شكرهم الدكتور أماني عصفور، لما بذلته من جهد كبير في الإعداد للجلسات وصياغة التوصيات