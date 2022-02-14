«المفوضين» ترفض دعوى حملة سندات «جولدن بيراميدز» لوقف الحجز على العلامة التجارية

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المرفوعة من جماعة حملة سندات الدفعة الأولى – الإصدار الثانى- لشركة جولدن بيراميدز بلازا و التى تهدف إلى وقف الحجز على العلامة التجارية المملوكة للشركة والتى تضم سلسة فنادق ومولات «سيتى ستارز»، لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى عام 2006 حين تعاقدت «جولدن بيراميدز» مع «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية لإجراء توسعات بمشروع مول سيتى ستارز، قبل حدوث خلافات بين الطرفين، ليلجأ التحالف لرفع دعوى تحكيمية انتهت إلى صدور حكم بأحقيته فى مستحقات قيمتها تقترب من 1.3 مليار جنيه.

ونص حكم مركز التحكيم الدولى بإلزام «جولدن بيراميدز» بسداد 248 مليون جنيه و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، بالإضافة إلى 31 مليون دولار و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، فضلا عن مبالغ أخرى بالعملة المحلية والدولار، وبناء على ذلك تم توقيع حجز إدارى على العلامات التجارية الخاصة بشركة «جولدن بيراميدز».

وكشف تقرير «هيئة المفوضين» الذى حصلت «المال» عليه أن رأى الهيئة انتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى المذكورة والتى تحمل رقم 32254 .

وأوضح أن الممثل القانونى لجماعة حملة السندات أقام هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن التأشير على رهن العلامات التجارية المملوكة لجولدن بيراميدز رهنا تجاريا رسميا.

وقال إن الدعوى كانت تطالب ببطلان وعدم الاعتداد بالشهادة الصادرة من الإدارة العامة للعلامات التجارية بشأن توقيع الحجز التحفظى على العلامات التجارية لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة اتحاد المقاولين العالمية.

وأشارإلى عدم اتباع جماعة حملة السندات أو «جولدن بيراميدز» الإجراءات القانونية الخاصة بترتيب حق الرهن على العلامات التجارية.

يذكر أن الدعوى مؤجلة لجلسة 5 مارس 2022 لإيداع هيئة المفوضين تقريرها، بحسب آخر إفصاح أرسلته «جولدن بيراميدز» للبورصة المصرية.

يذكر أن الممثل القانونى لجماعة حملة سندات «جولدن بيراميدز» أقام 3 دعاوى قضائية للمنازعة فى صحة إجراءات هذا الحجز و للمطالبة بعدم الاعتداد به، واحدة تم رفضها فى محكمة القاهرة الجديدة، والثانية «معلقة» فى المحكمة ذاتها لحين الفصل فى قضية العلامات التجارية فى القضاء الإدارى.