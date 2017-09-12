المفوضية المصرية تتضامن مع نشطاء مسيرة الدفوف

إيمان عوفأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلقاء القبض على نشطاء نوبيين أثناء فعاليات "مسيرة الدفوف" لإحياء مطالبهم التاريخية المتعلقة بحق العودة. وألقت قوات الأمن يوم الأحد -الموافق 3 سبتمبر 2017- القبض على 24 ناشطًا نوبيًا، من بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، والمدافع عن حقوق

إيمان عوف

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلقاء القبض على نشطاء نوبيين أثناء فعاليات “مسيرة الدفوف” لإحياء مطالبهم التاريخية المتعلقة بحق العودة.

وألقت قوات الأمن يوم الأحد -الموافق 3 سبتمبر 2017- القبض على 24 ناشطًا نوبيًا، من بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد عزمي، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمًا بالتظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر والإخلال بالأمن العام، وإحراز منشورات وتلقي تمويلات، وأمرت النيابة باحتجازهم لمدة أربعة أيام على ذمة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.

ووفقًا لذوي المحتجزين فإنه تعذر نقل المحتجزين في ميعاد جلسة تجديد الحبس، وتم تأجيل نظر تجديد الحبس ليوم 13 سبتمبر.

وأفاد ذوي المحتجزين بدخول عدد منهم في إضراب عن الطعام نتيجة لاحتجاجهم على عدم تمكينهم من حضور جلسة تجديد الحبس، وعليه فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحمل المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية عن الصحة والسلامة الجسدية للمحتجزين، وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على كون التظاهر والتجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري.

وشددت على أنه لم يعد مقبولا استمرار مصادرة حق الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم أو احتجاجهم ومعارضتهم للسلطة بشكل سلمي، وتؤكد على خطورة هذا النوع من الممارسات السلطوية التي تغلق الباب أمام سبل التعبير السلمية وخاصه في مجتمع يعاني من العنف والتطرف.

ولفتت إلى أن إلقاء القبض على مجموعة من المواطنين الذين سعوا للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بطريقة فنية تعكس روح الحضارة النوبية العريقة، وتوجيه اتهامات إليهم من بينها الإخلال بالأمن العام والتحريض على التظاهر، إنما يعكس توجه السلطات الحالية لمصادرة حرية الرأي والتعبير ومنع الاحتجاجات والتجمعات السلمية في المطلق، الأمر الذي يمثل انتهاكا صريحا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 65 من الدستور المصري اللتان كفلتا الحرية لكل إنسان في التماس الضروب المختلفة للتعبير عن الآراء.

جدير بالذكر أن المواطنين المصريين النوبيين قد تعرضوا لعدد من موجات التهجير منذ مطلع القرن الماضي بداية منذ فصل الحدود بين مصر والسودان، وحتى بناء خزان أسوان عام 1902 والذي نتج عنه غرق قرى نوبية ظل عددها في ازدياد مستمر مع التعلية الأولى والثانية عامي 1912 و1933، وامتدت حتى عام 1964 مع بناء السد العالي وبحيرة ناصر والتي أدت إلى إغراق كامل للقرى النوبية في مصر وجزء من القرى النوبية في السودان.

وتم نقل الأسر المُهجرة عام 1964 إلى هضبة نصر النوبة بمحافظة أسوان؛ والتي -بحسب نشطاء نوبيين- لم تكن ملائمة لنمط الحياة النوبي؛ بالإضافة إلى الإشارة لكون العديد من المنازل تفتقر لتجهيزات الحياة الأساسية؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد معاناة العديد من الأسر النوبية التي تركت أراضيها ومساكنها.

خاض المصريون النوبيون نضالاً ممتداً لعقود في سبيل حق العودة، وقد ترجم هذا النضال في إقرار الدستور الحالي بالتعددية الثقافية وحق العودة للنوبيين المصريين، ولكن جاءت قرارات السلطات المصرية لتفرغ مضمون المادة 236 من الدستور المصري، والتي أقرت حق النوبيين في العودة لمناطقهم الأصلية والاشتراك في مشروعات التنمية الخاصة بها بجانب أولوية الاستفادة منها، حيث اعتبر النوبيون أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود، والذي فرض قيود شديدة على حرية التنقل والإقامة ببعض المناطق بالجنوب، بمثابة تعدي على حقهم الدستوري بالعودة لأراضيهم.

كذلك آثار القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2016 بشأن تخصيص 992 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكى الجديدة)؛ غضب النوبيين الشديد لعزم الدولة إقامة مشروعات وبيع أراض يعتبرونها أراضيهم التي كفل الدستور حق العودة إليها.