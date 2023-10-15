المفوضية الأوروبية: زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى أكثر من 75 مليون يورو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مؤسستها ستعمل على الفور على زيادة حجم المساعدات الإنسانية الحالية المقررة لغزة بمقدار 50 مليون يورو، وبذلك سيصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الانسانية إلى أكثر من 75 مليون يورو.

وأضافت أن المفوضية ستواصل تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.

أكدت تأييد المفوضية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس، مع مراعاة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن مؤسستها تعمل بجد لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في ظل الوضع الحالي.”

جاء ذلك في اتصال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ظهر اليوم، في سياق اتصالاتها المستمرة مع القادة الإقليميين، ووزعته سفارة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الصحفيين وحصلت “المال” على نسخة منه.

وقال المفوض الأوروبي لادارة الازمات يانيز لينارسيتش: “إن اللجنة تبذل كل ما في وسعها لتوفير الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، إن مضاعفة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أضعاف ستساعد على ضمان تزويد المدنيين في غزة بالاحتياجات الأساسية المطلوبة من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية.