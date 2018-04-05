المفوضية الأوروبية تغلق ملف فرض رسوم حمائية على الفيروسيليكون المصرى

أحمد عاشورأصدرت المفوضية الأوروبية قرارا لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإغلاق ملف التحقيقات فى فرض رسوم حمائية على صادراتها من سبيكة الفيروسيليكون لدول الاتحاد، وإلزمت الشركات الأوروبية بسحب شكواها.قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها "ا

أحمد عاشور

أصدرت المفوضية الأوروبية قرارا لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإغلاق ملف التحقيقات فى فرض رسوم حمائية على صادراتها من سبيكة الفيروسيليكون لدول الاتحاد، وإلزمت الشركات الأوروبية بسحب شكواها.

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها “السبائك الحديدية”، فى بيان، إن حجم الوفر الذى تحقق للشركة، نتيجة إغلاق ملف التحقيقات يصل إلى 450 مليون جنيه سنوياً، يمثل الفرق بين متوسط أسعار منتجات الشركة فى أسواق الاتحاد الأوروبى والأسواق البديلة.

وأضاف، أن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام كان يتابع القضية أولاً بأول للحفاظ على قدرة وتنافسية الشركات.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى نشرت فى أغسطس الماضى أن بعض منتجى الفيروسيليكون بدول الاتحاد رفعوا طلبا للمفوضية لفرض رسوم حمائية على صادرات مصر من سبائك الفيروسيليكون بعد تعرضهم لضرر وتم إبلاغ شركة السبائك الحديدية بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقال نافع فى تصريحات لـ”المال”، أن غلق ملف القضية يعبر عن التناول العلمى والموضوعى للأزمات وتفادى خسائر بملايين الجنيهات، كما أنه يدلل على نجاح الشركة فى اختراق الأسواق وعلى رأسها السوق الأوروبية.

فى سياق متصل كشف رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، عن تشكيل لجنة لوضع الخطة الاستثمارية وحصر أصول الشركات التابعة، تضم أعضاء من مجلس الإدارة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة.