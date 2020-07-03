المفوضية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام «ريمديسيفير» في علاج كورونا

وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام عقار “ريمديسيفير” (Remdesivir) لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ويحتاجون لأوكسجين إضافي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان صحفي: “لن ندخر أي جهد لضمان علاج أو لقاح فعال ضد الفيروس”، بحسب روسيا اليوم.

وتأتي موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على استخدام هذا العقار كخطوة أخيرة لأول علاج معتمد في أوروبا للتصدي للجائحة.

وجاء القرار إثر توصية الأسبوع الماضي من وكالة الأدوية الأوروبية “إيما” باستخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19، للذين لا تقل أعمارهم على 12 عاما، ويعانون التهابات رئوية وبحاجة للأكسجين.

وفي وقت سابق، اعتمد عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومصر “ريميدسيفير” علاجًا لكوفيد-19.