المفوضية الأوروبية تطالب «G20» بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية

خالد بدر الدينطالب بيير موسكوفيتشى، رئيس الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، ببذل الجهود اللازمة لوضع قواعد عالمية لتحصيل الضرائب من الشركات الرقمية، خاصة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل فيسبوك، وجوجل، وأمازون، وتويتر.وذكرت وكالة رويترز، أن الطلب جاء بختام اجتماع وزراء مالية



خالد بدر الدين

طالب بيير موسكوفيتشى، رئيس الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، ببذل الجهود اللازمة لوضع قواعد عالمية لتحصيل الضرائب من الشركات الرقمية، خاصة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل فيسبوك، وجوجل، وأمازون، وتويتر.

وذكرت وكالة رويترز، أن الطلب جاء بختام اجتماع وزراء مالية، ومحافظى البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا فى العالم G20، فى بيونيس آيرس بالأرجنتين، بداية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن فرض تلك الضرائب تزيد حصيلة حكومات الاتحاد الأوروبى بحوالى 5 مليارات يورو(6 مليارات دولار).

وأكد البيان الختامى على الالتزام بمواجهة تداعيات التحول للاقتصاد الديجيتال على نظام الضرائب العالمى بحلول 2020، لكنه لم يذكر تفاصيل تأثير هذا التحول، ولا كيفية تطبيق النظام الضريبى، رغم أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت فى بداية العام الجارى، قواعد لجعل شركات التكنولوجيا العابرة للقارات البالغ عددها نحو200 شركة، تسدد المزيد من الضرائب على إيراداتها الضخمة.

ويرى بيير موسكوفيتشى، أنه يتعين على شركات الديجيتال الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، من خلال تطبيق قواعد مؤقتة تسرى عليها قبل نهاية العام الجارى، لأن الشركات الأجنبية تحقق إيرادات مرتفعة من أنشطتها خارج بلادها، غير أن حكومات بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى أعربت عن مخاوفها من أن يرغم فرض مثل تلك الضرائب، الشركات العالمية على الرد بتدابير انتقامية.

وأعلن هوبيرت فوكس، ممثل المجلس الأوروبى على هامش اجتماع G20، أن أهم التحديات التى تواجه تطبيق ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية، تكمن فى أن معظمها أمريكية، ولذلك ستشعر حكومة واشنطن أنها موجهة لاقتصادها الديجيتال ولشركاتها التى تنتشر أنشطتها فى معظم دول العالم.

واعترض ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكى، فى بداية هذا العام بقوة على أى مقترحات من أى دولة تحاول استهداف الشركات الديجيتال، أوفرض ضرائب عليها، لأنها من أهم موارد اقتصاد بلاده، بينما أكد سكوت موريسون، وزير الخزانة الاسترالى، أن أحداً لا يعرف كيف يقيس نسبة الضرائب على قيمة البيانات التى يستفيد منها المستخدمون الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أن هناك مشاكل تقنية أخرى لم يتم تسويتها، وعلى الحكومات أن تبدأ فى وضع تدابير مؤقتة لفرض مثل تلك الضرائب، التى ستركز أساسا على ضريبة المبيعات على الإعلانات الديجيتال.

وتسعى المفوضية الأوروبية للتوصل لحل عالمى على الأجل الطويل، يعتمد على منهج جديد لحساب معدلات الضرائب العادلة، لزيادة الإيرادات التى تخسرها الشركات الأوروبية أمام عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، خاصة أن الضرائب المفروضة على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة، تزيد بحوالى %4 عن تلك المفروضة على نظيرتها الأمريكية الضخمة، التى تحقق إيرادات فى الدول الأجنبية أكثر مما تحقق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

