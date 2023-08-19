المفوضية الأوروبية تدرس دعم نقل الحبوب الأوكرانية

تدرس المفوضية الأوروبية بجدية دعم نقل الحبوب الأوكرانية عبر دولها الأعضاء بعد أن حظرت عدة دول الواردات من كييف، وفق الإذاعة العامة البولندية، بحسب وكالة بلومبرج.

ذكرت الإذاعة العامة اليوم السبت دون الكشف عن مصدر معلوماتها أن قضية دعم تكلفة عبور الحبوب الأوكرانية تخضع للبحث في اجتماعات لممثلي بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

أفاد التقرير أن التكلفة التقديرية للدعم تبلغ نحو 30 يورو (32.62 دولار) للطن من الحبوب.

نقل الحبوب الأوكرانية

كانت الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا قد فرضت في وقت سابق من هذا العام حظراً مؤقتاً على بيع الحبوب الأوكرانية حتى منتصف سبتمبر في أعقاب تزايد الشكاوى من المزارعين المحليين بشأن تأثير ذلك على أعمالهم. وتسعى الدول الخمس إلى ضمان أن يكون الدعم المحتمل مصحوباً بقرار لتمديد الحظر حتى نهاية 2023. ولا تنطبق القواعد الحالية على البضائع التي تمر عبر أراضيها.

في الأسابيع الأخيرة، تضررت البنية التحتية للتصدير في أوكرانيا بشدة بسبب الهجمات المتصاعدة على موانئها بعد انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب التي تسمح لكييف بشحن الحبوب عبر البحر الأسود.