المفوضية الأوروبية تحفظ التحقيقات في قضية إغراق تلاحق المصرية للسبائك

المال - خاص أصدرت المفوضية الأوروبية قرارها لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإغلاق ملف التحقيقات في فرض رسوم حمائية على صادرات مصر من سبيكة الفيروسيليكون لدول الاتحاد الأوروبى وإلزام الشركات الأوروبية بسحب شكواها من المفوضية الأوروبية.وأشار الدكتور مدحت نافع – رئيس مجل

المال – خاص

أصدرت المفوضية الأوروبية قرارها لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإغلاق ملف التحقيقات في فرض رسوم حمائية على صادرات مصر من سبيكة الفيروسيليكون لدول الاتحاد الأوروبى وإلزام الشركات الأوروبية بسحب شكواها من المفوضية الأوروبية.

وأشار الدكتور مدحت نافع – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتابع لها شركة السبائك الحديدية إلى أن مقدار الوفر الذى تحقق للشركة نتيجة هذا القرار يبلغ حوالى (450) مليون جنيه سنوياً هو الفرق بين متوسط الأسعار في أسواق الأتحاد الأوروبى والأسواق البديلة.

وتجدر الإشارة إلى انه قد صدر في 2/8/2017 بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى قيام بعض منتجى الفيروسيليكون بدول الاتحاد الأوروبى برفع طلب للمفوضية الأوروبية لفرض رسوم حمائية على صادرات مصر من سبيكة الفيروسيليكون لدول الاتحاد الأوروبى لما أصاب هذه الشركات من ضرر وهى تنتج 90% تقريباً من إنتاج دول الأتحاد الأوروبى من سبيكة الفيروسيليكون وتم إبلاغ شركة السبائك الحديدية من قبل وزارة التجارة والصناعة بذلك.

وجاءت تلك الدعوة على خلفية نجاح شركة السبائك الحديدية في اقتحام أسواق الاتحاد الاوروبى بجودة منتجاتها وأرتفاع الطلب عليها.

وبناءً عليه تم إجراء التحقيق من قبل المفوضية الأوروبية على أن سلامة سياسات التصدير بالشركة ابتداء من 2/8/2017 حتى 3/4/2018 إلى أن القرار صدر لصالح شركتنا بإغلاق ملف التحقيقات وإلزام الشركات الأوروبية بسحب شكواها من المفوضية الأوروبية.

وفى هذا الصدد وجه مدحت نافع – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشكر والتقدير خالد بدوى- وزير قطاع الأعمال العام على اهتمامه ومتابعته للموضوع شخصياً أولاً بأول.

كما تقدم المهندس محمد السعداوى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية بخالص الشكر إلى جهاز مكافحة الإغراق والوقاية على الدعم خلال مدة التحقيقات.