المفوضية الأوروبية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون

توقعت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع الكبير بأسعار زيت الزيتون في أوروبا لموسم آخر، ما سيجبر المستهلكين على خفض استهلاكهم من السلعة الأساسية المفضلة، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفاع أسعار زيت الزيتون

توقعت المفوضية أن يبلغ إجمالي إنتاج الموسم الحالي، الذي بدأ هذا الشهر 1.5 مليون طن، بزيادة 9% فقط عن العام الماضي، فيما يعاني المزارعون الرئيسيون من موجة جفاف ثانية، مع قلة المخزون، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في مناطق الزراعة الرئيسية، مثل خايين في إسبانيا، إلى مستويات قياسية لتقارب 3 أضعاف متوسط السعر في 5 سنوات.

أفضى الارتفاع إلى زيادة أسعار الوجبات التقليدية المفضلة، مثل البيتزا والباييا، رغم بدء تراجع التضخم في دول أخرى، وتتوقع المفوضية انخفاض استهلاك زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي 6% في موسم 2023-2024، كما ستتراجع صادرات التكتل 10% عن العام الماضي.