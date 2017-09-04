المفوضية الأوروبية تؤكد استحالة ضم تركيا لعضوية الاتحاد

خالد بدر الدين قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن أفعال السلطات التركية تجعل انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي مستحيلا، بعد أن دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنهاء محادثات الانضمام. وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتبسة من تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية، جان كلود يونكر،

خالد بدر الدين

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن أفعال السلطات التركية تجعل انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي مستحيلا، بعد أن دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنهاء محادثات الانضمام.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتبسة من تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، قبل دعوة ميركل لوقف المحادثات: “تركيا تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوروبا، ما يجعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا”.

لكنه أكد أن أي قرار بشأن وقف عملية الانضمام المتعثرة، منذ فترة طويلة في أيدي الدول الـ 28 الأعضاء بالاتحاد وليس المفوضية، بينما قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم أنجيلا ميركل، إن تركيا ليست جاهزة للانضمام للاتحاد الآن، وكلمات المستشارة واضحة بخصوص عدم انضمام تركيا.

وذكرت وكالة رويترز أن ميركل كانت مضطرة لتشديد حدة لهجتها بخصوص تركيا خلال مناظرة ضمن حملتها الانتخابية مع منافسها الرئيسي مارتن شولتس، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بعد أن تعهد بوقف مساع أنقرة للانضمام إلى الاتحاد إذا انتخب مستشارا.

وأضاف شتيفن زايبرت: “في الوقت الحالي تركيا ليست في وضع يسمح لها على الإطلاق بالانضمام للاتحاد الأوروبي، والمفاوضات معلقة في الوقت الحالي، وأن قيادات الاتحاد الأوروبي ستبحث المسألة حين تجتمع في أكتوبر المقبل”.