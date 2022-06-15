المفوضية الأوربية: سندعم مصر بـ100 مليون دولار لتأمين الموقف الغذائي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا ستدعم مصر بـ100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة القادمة ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا.

وأضافت – خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بقصر الاتحادية عقب مباحثاتهما اليوم الأربعاء – أنها أجرت مباحثات مع الرئيس السيسي لزيادة التعاون بين الجانبين وتعزيز الروابط في العديد من الموضوعات ومواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المباحثات ناقشت عدة موضوعات أهمها الأمن الغذائي وما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية في وقف إمداد الحبوب للعالم أجمع.

وأوضحت أن أوروبا ستدعم مصر بـ 100 مليون دولار حاليا لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة داخل مصر وتأمين الموقف الغذائي كما أنها ستدعم المنطقة بـ3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.