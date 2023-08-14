«المفروم بـ 150 جنيها».. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 14-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الإثنين 14-8-2023 وتراوحت أسعار اللحوم المبردة السودانية في المنافذ بين 200 جنيه و230 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها واللحوم البلدي 270 جنيها بينما تتراوح مكعبات الكندوز بين 260 إلي 300 جنيه في محال الجزارة بالمناطق الشعبية والمحافظات.

وقال التجار إن سعر اللحوم الجملي 300 جنيه أوالسجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز البلدي 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محال الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلى 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق والبرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي /الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120 جنيها للكيلو .

ولفت التجار إلى أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم البلدية

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم ومكعبات الكندوز البقري البلدي : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” : 200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم السودانية في منافذ الداخلية : 150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار السجق البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه