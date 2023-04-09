المفروم المستورد بـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-4-2023

واصلت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة التماسك اليوم الأحد 9-4-2023 وبلغ الكندوز البلدي 270 جنيها والمفروم و اللحوم المجمدة 200 جنيه و الضاني 350 جنيها واللحوم الجملية 240 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق البلدي 200 جنيه للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي من 240 إلى 250 جنيها و كيلو لحوم الماعز 200 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 120 إلى 125 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 110 إلي 115 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية 270 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت 230 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها و الجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الابقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم 115 جنيها والفحلة اللحم 105 جنيهات.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و300 كجم 130 جنيها و150كجم 135 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125 إلى 135 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول الصغيرة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7 إلى 12 ألف جنيه .

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 120 جنيها