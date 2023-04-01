المفروم الجملي 240 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 1-4-2023

شهدت أسعار اللحوم تباينا في الأسوق اليوم السبت 1-4-2023 وتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 260 جنيها و320 جنيها في محال الجزارة والهايبر ماركت علي الترتيب والضاني 240 جنيها حتى 320 جنيها حسب الصنف واللحم الجملي 240 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي من 220 إلى 240 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلي 230 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 117 إلى 127 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 117 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها إلي 300 جنيه حسب الجودة والسلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز .

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها،و الجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الابقار اللحم 180 جنيها والعجلة اللحم 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و 300 كجم 130 جنيها و150كجم 135 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأفاد التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق بمحال الجزارة

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 55 ألفا بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة : 250 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 120 جنيها