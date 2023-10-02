المفروم الجملة بـ 300 جنيه.. أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الإثنين 2-10-2023

سجلت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعا اليوم الإثنين 2 -10 -2023، وتراوح الكيلو الكندوز في السوبر ماركت بين 270 إلي 380 جنيها والكفتة 250 إلي 300 جنيه والمفروم الجملي في الأسواق 300 جنيه والمكعبات 310 إلي 320 جنيها والكبدة الجملي أوالبقري 340 جنيهًا، والسجق والبوفتيك والبرجر الجملي 320 جنيها.

وأكد التجار أن السجق والبرجر و الكفتة البقري 240 و300 جنيه واللحوم الكندوز 300 جنيه، والمفروم الجملي 300 جنيه طبقًا لعدد من التجار بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد “المكعبات ” 200 جنيه، والمفروم البرازيلي 190 جنيهًا ببعض المحلات التجارية، والمفروم السوداني 150 جنيهًا، والقطع والكبدة 210 جنيهات، ببعض المنافذ.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح من 225 – 270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والمفروم البلدي 240 – 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن الكبدة الكندوز البلدية سجلت 290 جنيهًا، والسودانية 220 في بعض المنافذ، والضاني البرقي والرحماني 380، والضاني البلدي 300 في الأسواق.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها، والكفتة والسجق البقري 250 جنيها، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والأمريكي 120 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390، واللحوم الجاموسي 270، واللحوم السوداني 210 و220 جنيها .

وأكد التجار أن السجق المستورد بـ90 جنيها، والبيف 40 بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 424 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و120 جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم”170 جنيها، ولـ”البقرة اللحم 190، و العجلة اللحم 120 ، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 155 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم ” المكعبات “الكندوز: 260 و300 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البلدية: 150 و250 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ ” الداخلية ” : 200 إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم السودانية في منافذ أمان: 150 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار السجق أو الكفتة البلدي: 240 إلى 250 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيها

أسعار السجق الجملي: 280 جنيها

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 280 جنيها