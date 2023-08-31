المفروم البلدي والمجمد بـ200 جنيها .. أسعار اللحوم اليوم الخميس31-8-2023 بعد التراجع

تأرجح أسعار اللحوم و المفروم البلدي و المجمدة اليوم الخميس 31-8-2023 وسجل كيلو المفروم المستورد والبلدي 200 جنيها في محلات الجزارة و عبوة اللحم 80 جنيها والمفروم 70 جنيها والكبدة 55 جنيها ببعض المنافذ لوزن 750 جرام للمستورد و الكندوز البلدي بين 270 جنيها و 300 جنيها للكيلو .

وقال التجار أن سعر البرازيلي المستورد 200 جنيها ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها بالمنافذ والكبدة البلدية 300 جنيها بمحال الجزارة حسب الجودة.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها إلي 270 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية و بين 270 جنيها إلي 430 جنيها في محلات الجزارة و السلاسل التجارية والمفروم البلدي 240 جنيها إلي 320 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق أجو المفروم 250 و 280 جنيها و البرجر 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي أو الرحماني 380 جنيها و البلدي 280 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200و220جنيها .

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم في مصر

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم “المكعبات الكندوز ” : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي أو الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها