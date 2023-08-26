المفروم البلدي بـ250 جنيها.. أسعار اللحوم المستوردة والطازجة اليوم السبت 26-8-2023

تأرجحت أسعار اللحوم المشفية والمجمدة اليوم السبت 26-8-2023 وتراوحت أسعار الكندوز البلدي بين 280 جنيها إلي 300 جنيها للكيلو بمحال الجزارة واللحوم القائم 125 جنيها، والمستورد البرازيلي 200 جنيه والمفروم السوداني المبردة 150 جنيها والكبدة البلدية 300 جنيه حسب الجودة.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 230 و270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية وبين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة والسلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي والسجق والمفروم 250 إلي 280 جنيها أو البرجر 250 جنيها أو الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل لـ300 جنيه في محالات الجزارة والضاني البرقي والرحماني 380 جنيها والبلدي 280 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق والبرجر الكندوز 250 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 200 و220 جنيها.

وقال التجار إن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم البلدية

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيها و”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي أو الجاموسي المجمد : 200 جنيه

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها