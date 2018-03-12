المفتي: المطور الصناعي شريك للحكومة في تنفيذ خطط التنمية

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:أكد أحمد المفتي مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلاً في المطور الصناعي، كشريك رئيسي للحكومة، في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع المطوريين الصناعيين والدولة لتطوير إدارة

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:

أكد أحمد المفتي مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلاً في المطور الصناعي، كشريك رئيسي للحكومة، في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع المطوريين الصناعيين والدولة لتطوير إدارة المناطق الصناعية تعد أحد العوامل التي حققت نجاحًا كبيرًا في سرعة تنفيذ وتطوير المساحة العمرانية، وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات.

وأشار إلى أهمية دور المطور الصناعي العام لتأسيس البنية التحتية من مشروعات الكهرباء، والصرف الصحي وغيرها، مضيفًا أن المستفيد الأول من تلك الخدمات هي العمالة المصرية حيث أن توسيع المساحة العمرانية يخلق مزيدًا من فرص العمل لكافة المواطنين.

وأضاف أن تلك الفترة تشهد تطويرات هائلة في شرق بورسعيد تصل إلى 16 مليون متر في إطار خطة 2030، مشيرًا إلى أن هذه التطويرات ستساهم في توفير نحو 800 ألف فرصة عمل، منوهًا أنه ستم تسليم 8000 وحدة في مدينة شرق بورسعيد الجديدة خلال 2018.

وطالب المفتي، الدولة بعرض مزيد من الأراضي، وتسهيل الشروط والدعم الحكومي لجذب المستثمر في ضخ الاستثمارات، وخاصًة المطور الصناعي لتوفير الخدمات في تلك المساحات.