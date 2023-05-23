المفاوضات أغلقت.. مصدر بالأهلي يكشف سبب رفض رحيل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة

كشف مصدر داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي، عن أسباب رفض مجلس إدارة الأحمر بقيادة محمود الخطيب، التفريط في خدمات حمدي فتحي، على سبيل الإعارة إلى الوكرة القطري.

وكانت “المال” كشفت في وقت سابق، عن طلب الوكرة القطري الحصول على خدمات

على سبيل الإعارة مقابل 1.5 مليون دولار مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهايتها مقابل 3 ملايين دولار.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصـة لـ”المال”، أن هناك إصرارا من جانب مارسيل كولر على بقاء اللاعب وعدم رحيله مهما كانت المحاولات أو الإغراءات.

وأضاف: وبناءً على طلب المدير الفني فقط تم إغلاق أي حديث أو مفاوضات لبيع حمدي فتحي. وتم رفض العرض القطري.

وخاض حمدي فتحي خلال هذا الموسم 31 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى ولم يتلقِ أي بطاقة حمراء خلال مشواره هذا العام.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ويقترب من لقب الدوري المصري، كذلك من تحقيق دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي الوداد في النهائي يومي 4 و11 يونيو المقبل.