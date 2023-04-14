المغرب يلغي ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية.. لهذا السبب

ألغت المغرب ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية بهدف المساعدة في خفض أسعار المنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية، وفق ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن بيان صادر عن الحكومة المغربية.

وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1 % في فبراير الماضي، ليصل التضخم العام إلى 10.1 %، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الإجراء يتماشى مع جهود لكبح مصادر التضخم وارتفاع الأسعار لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية.

يستورد المغرب الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم.

كما فرضت البلاد قيودا على صادرات الطماطم إلى أفريقيا وأوروبا لضمان إمداد السوق المحلية