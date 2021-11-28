أسواق عربية

المغرب يعلق استقبال الرحلات الجوية بسبب «أوميكرون»

تسعى المملكة للحفاظ على التحسن الذي شهدته الوضعية الوبائية فيها خلال الفترة الأخيرة
أيمن عزام 8:59 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 8:59 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المغرب، الأحد، تعليق استقبال جميع الرحلات الجوية للمسافرين ، لمدة أسبوعين، جراء التفشي السريع لمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

تعليق استقبال الرحلات الجوية

وذكرت وكالة “المغرب العربي للأنباء” أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، عند الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي صار يعرف بـ “أوميكرون” ويعتقد أنه أشد خطورة مما سبقه.

اقرأ أيضا  دبي تنشر الإطار العام لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ

وكان المغرب اتخذ في وقت سابق سلسلة إجراءات تحسبا لوصول المتحور الجديد المثير للقلق، إذ فرض قيودا على القادمين من عدة بلدان إفريقية، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية قرارا بمنع دخول القادمين أو العابرين دول عدة هي: جنوب إفريقيا، وتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.

اقرأ أيضا  تراجع 3 مؤشرات خليجية الخميس بفعل عمليات جني الأرباح

وقررت الرباط أيضا تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا، ابتداء من الأحد، وذلك بعد بدء سريان تعليق الرحلات الجوية للمسافرين بين البلدين، بعدما قررت السلطات المغربية تأخيره ليومين لتسهيل عودة المسافرين العالقين بين فرنسا والمغرب.

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية، ففرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب، ويعيش فيها أكثر من 1,3 مليون مغربي، بينما يقيم نحو 800 ألف فرنسي في المملكة.

اقرأ أيضا  معظم البورصات الخليجية ترتفع الأربعاء.. وصعود سهم الراجحي

لكن أوروبا أصبحت بؤرة عالمية للوباء هذا الخريف، بينما تسعى المملكة للحفاظ على التحسن الذي شهدته الوضعية الوبائية فيها خلال الفترة الأخيرة، مما سمح برفع حظر التجوال الليلي وتخفيف القيود الاحترازية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

حتى 31 يناير 2022 .. السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات دون رسوم

أحمد إسماعيل 8:40 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية يتراجع إلى 461 مليار دولار خلال أكتوبر

أيمن عزام 7:39 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

أسهم الإمارات تهبط في ختام تعاملات الأحد بفعل متحور أوميكرون

أيمن عزام 7:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الأسهم السعودية تهبط في ختام تعاملات الأحد بفعل سلالة أوميكرون

أيمن عزام 5:31 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الأسهم الخليجية تشهد تراجعات حادة في بداية تعاملات الأحد

أيمن عزام 4:28 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

«أمازون» تتعاون مع «أبوظبى للاستثمار» لإنشاء مركز لوجستى فائق التطور

منتصر محمود 3:57 م, الأحد, 28 نوفمبر 21