المغرب يسعى لجني 6 مليارات دولار سنويا من تصدير الحشيش

المغرب هي أول بلد عربي يتخذ خطوة فعلية صوب تصدير الحشيش (القنب الهندي)، إذ يستهدف الاستفادة منه ورفع صادرات منتجاته من 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2028.

وكانت المغرب قد منحت مؤخرا الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة “تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية”.

المغرب حدّد إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 مليارًا، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 مليارًا عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقًا.

مكاسب تصدير الحشيش

وفق السيناريو الأول الموضوع من قِبل “الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي”، التابعة لوزارة الداخلية، فإن المغرب قادر على حيازة حصة 10% من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين.

وبموجب لسيناريو ثان، ستحصل المغرب على حصة بنسبة 15%، أي 6.3 مليار دولار صادرات، يذهب منها 630 مليوناً للفلاحين سنوياً.

تبنّى المغرب العام الماضي قانوناً لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية بشأن هذه النبتة.

كان يُفترض أن يكون لبنان أول دول المنطقة التي تُشرِّع هذا النشاط، حيث أقرّ مجلس النواب في أبريل 2020 ترخيص زراعة القنب الهندي (المعروف بالحشيشة) للاستخدام الطبي والصناعي، لكن حتى الآن لم تصدر المراسيم التطبيقية له.

استخدامات الحشيش في الأدوية

يرى رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، أن “سيناريوهات وزارة الداخلية فيما يخص الصادرات معقولة”، منوّها بأنه “يمكن للمغرب أن يحقق أكثر من ذلك، نظراً لما تشهده استعمالات القنب الهندي من تطور في مجالات عدة لاسيما في قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى إدخاله في مكوّنات تتعلق بالبناء كالطلاء والمواد العازلة، وبصناعتي النسيج والورق، وحتى لتقوية بعض القطع الخارجية للسيارات”.

بينما يَعتبر خالد مونا، الأستاذ الجامعي المهتم بتاريخ هذه النبتة أن قرار تقنين هذه الزراعة في المغرب “جاء متأخراً”، مشدّداً على ضرورة استهداف التأثير الإيجابي على المزارعين الصغار لرفع مستوى معيشتهم.

تبدأ زراعة القنب في شهر مايو من كل عام، ويتم جني المحصول في سبتمبر وأكتوبر. ويقول مونا إن المساحة الإجمالية المزروعة حالياً في المغرب تبلغ أكثر من 45 ألف هكتار، سيتم استغلال نسبة صغيرة منها في البداية من قِبل الشركات الجديدة المرخصة. موضحاً أن القانون الذي اعتمده المغرب يتيح فقط الاستخدام الطبي والصناعي لهذه النبتة، حيث تمّ استبعاد الاستعمال الترفيهي.

علاج الباركنسون والزهايمر

تُستعمل مشتقات القنب الهندي بشكلٍ أساسي في علاج عدد من الأمراض، كالعصبية مثل “الباركنسون” و”الزهايمر”، كما يستخدم في علاج الصرع، والحدّ من الأوجاع المرافقة للعلاج الكيماوي ومرض الإيدز. إلى جانب استعماله في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لما تتوفر عليه النبتة من خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

رضوان ربيع، وهو أيضا أستاذ بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بمدينة الدار البيضاء، يشير إلى أن مناخ وتربة شمال المغرب تجعل نبتة القنب الهندي ذات جودة عالية ومطلوبة في الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية القريبة.

ويؤكد أن “المزارعين المغاربة سيستفيدون بشكل كبير بفضل الانتقال من زراعة سرية غير قانونية إلى زراعة قانونية، تتيح في الوقت عينه هامش ربح أعلى، ما يرفع بالتالي من مستوى معيشتهم”. مُعتبراً أن “خصوصية نبتة القنب الهندي، والمعرفة المتراكمة عبر الأجيال في زراعتها، والمساحة الكبيرة المتاحة، والظروف المناخية الملائمة، والموقع الاستراتيجي، كلها عوامل لصالح نجاح تجربة المغرب بتقنين القنب الهندي”.

في حين يرى خالد مونا أن الشركات هي التي “ستحقق عائداً مهماً بالنظر لكون أغلب الفلاحين لديهم مساحات صغيرة للزارعة”. وعليه، يُصرّ على أهمية تحديد الحكومة سعراً لشراء الشركات المرخصة المحصول من المزارعين”.

المغرب من أكبر منتجي الحشيش

تُقدّر دراسة أصدرتها وزارة الداخلية، العام الماضي، أن عدد المغاربة الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي يناهز 400 ألف شخص. ويتراوح الربح السنوي للهكتار الواحد ما بين 16 ألف درهم (الدولار يساوي 11 درهماً) و24 ألفاً، وقد يصل إلى 75 ألف درهم للأراضي الخصبة. بينما يمكن أن يصل الدخل الصافي للهكتار إلى 110 آلاف درهم سنوياً، في إطار زراعة مقننة وموجهة للاستعمال الطبي والصناعي، وفقاً لتوقعات وزارة الداخلية.

من المرتقب أن تصدر “الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي” بالمغرب قريباً تراخيص للمزارعين للشروع بزراعة النبتة في المناطق المحددة شمال البلاد فقط، ضمن إطار تعاونيات ستنتج قدراً محدداً بناءً على احتياجات الشركات الصناعية العشر المرخصة حديثاً.

تتولّى المؤسسة الحكومية إدارة هذه الزراعة من ترخيص ومنح بذور وشراء محاصيل، إضافة إلى المراقبة بمساعدة السلطات الأمنية. وعيّنت الحكومة، الأسبوع الماضي، على رأس الوكالة محمد الكروج كمدير عام بالنيابة، وهو مسؤول في وزارة الداخلية.

كانت زراعة النبتة منتشرة في شمال المغرب حيث يتم تحويل أوراقها إلى مخدر “الكيف” التقليدي، إلى أن مُنعت بعهد الاستعمار الفرنسي، لكنها استمرت بطرق غير قانونية ويتم تهريب منتجها النهائي إلى أوروبا بشكلٍ أساسي. ويُعدُّ المغرب، حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، من أكبر منتجي مخدر الحشيشة (الكيف) عالميا.