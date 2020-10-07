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المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا

عقب تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المال - خاص 12:52 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:52 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

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أعلن المغرب تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية في المملكة، بحسب سبوتنيك الروسية

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل خلال الساعات الـ24 الماضية 2776 حالة، لتصل إلى مستوى 140024 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19443 تعتبر ناشطة.

وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المغرب وتشير إلى زيادة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 4 أكتوبر 2044 حالة، وفي 5 أكتوبر 1423، وفي 6 أكتوبر 2553.

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وأضافت الوزارة أنها رصدت 29 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2439، ليستقر معدل الفتك عند 1.7%.

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بقلم المال - خاص

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