المغرب يستأنف أنشطة المقاهي والمطاعم بشرط

لم تسجل البلاد أي وفيات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت المغرب، أمس الخميس، أنه بإمكان المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتها ابتداء من اليوم الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

وبحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية، نشرته وكالة أنباء المغرب العربي، يتعين على المقاهي والمطاعم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة.

وأضاف البيان يتعين عليهم أيضا احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبائن والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل.

وسجل المغرب، أمس الخميس، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 7643.

ولم تسجل البلاد أي وفيات لليوم الثاني على التوالي ليستقر العدد عند 202، وانخفضت نسبة الوفيات بشكل طفيف إلى 2.6 في المئة مقابل 2.7 في المئة في اليوم السابق.

كما تعافى من المرض 217 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 5195 شخصا وذلك بنسبة شفاء تصل إلى 68 بالمئة. وأصبحت الحالات النشطة في حدود 2246 منها 31 بوحدات العناية الفائقة.