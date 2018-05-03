المغرب يرفع جمارك واردات القمح إلى 135 %

خالد بدر الدين

أكد مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية اليوم الخميس إن بلاده سترفع الرسوم الجمركية على القمح اللين من 30 % إلى 135 % لتقليل الواردات ومساعدة المزارعين المحليين على تعزيز المحصول المحلي.



وأبلغ المتحدث مصطفى الخلفي الصحفيين أن القرار وافق عليه المجلس الحكومي وسيصبح ساريا حال نشره في الجريدة الرسمية ويستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم وإن زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ترمي لرفع سعر القياس لقنطار القمح اللين من 255 درهما إلى 360 درهما.





وذكرت وكالة رويترز ، أن وزارة الفلاحة المغربية أعلنت الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب في المغرب إلى 9.82 مليون طن هذا العام ليساوي محصول العام الماضي على الرغم من تأخر سقوط الأمطار ويتكون من 4.81 مليون طن من القمح اللين و2.28 مليون طن من القمح الصلد و2.73 مليون طن من الشعير.



وقال الخلفي إن زيادة رسوم الاستيراد على القمح اللين تأتي في إطار يتسم بضعف الأسعار الدولية وارتفاع الانتاج المحلي وأن التقديرات تشير إلى أنه حتى منتصف أبريل الماضى بلغت احتياطيات المغرب من القمح 1.6 مليون طن تكفي لتغطية حاجات المطاحن المحلية لأربعة أشهر.



ووفقا لوزارة الفلاحة فإن 4.5 مليون هكتار زرعت بالقمح اللين والقمح الصلد والشعير في 2018 مقارنة مع 5.4 مليون هكتار قبل عام كما أظهرت أرقام من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن المغرب أنتج العام الماضي 4.89 مليون طن من القمح اللين و2.19 مليون طن من القمح الصلد و2.46 مليون طن من الشعير.



واستوردت المملكة المغربية العام الماضي 4.2 مليون طن من القمح اللين و2.1 مليون طن من الذرة و850 ألف طن من الحنطة و440 ألف طن من الشعير.



وتشكل الزراعة 14 % من اقتصاد المغرب ويشتغل بها حوالي 35 % من قوة العمل وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.2 % خلال العام الجارى وغالبية مناطق زراعة الحبوب ملكيات صغيرة لمزارعين يعيشون على الكفاف والمعروض من القمح مهم لاستقرار المغرب لأن الخبز والسميد هما الغذاء الرئيسي لسكان البلاد البالغ عددهم 35 مليون نسمة.





