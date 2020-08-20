المغرب يحذر من الإغلاق الكامل حال ارتفاع إصابات «كورونا»

قال العاهل المغربي محمد السادس إن بلاده لم تكسب بعد المعركة ضد وباء كورونا رغم الجهود المبذولة، وعبّر عن قلقه البالغ من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بسبب التراخي في الالتزام بالتدابير الصحية.

وذكرت “سبوتنيك” أن العاهل المغربي أضاف: “صحيح أنه كان يضرب بنا المثل خلال فترة الحجر الصحي وهو ما جعلنا نعتز بانخفاض الوفيات ونسبة المصابين ولكن مع الأسف لاحظنا مع رفع الحجر الصحي تضاعف المصابين”.

وتابع الملك أن الدولة قامت بالتخفيف وأطلقت خطة ومشروع كبير لتعميم التغطية الاجتماعية، وتحدث الملك خلال خطاب متلفز عن مظاهر التراخي وقال إن “هناك من يدعي أن الوباء غير موجود، وهناك عدد من الناس يتعاملون بتراخي غير مقبول”، مشددا على أن هذا المرض موجود ومن يقول غير ذلك يضر بنفسه.

يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المغرب ارتفع بحوالي نصف مليون شخص بسبب أزمة جائحة كورونا.

إذ قالت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، إنه خلال الفصل الثاني لسنة 2020، ارتفع عدد العاطلين إلى 496.000، ليبلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.

وارتفع معدل البطالة من 8.1 في المائة إلى 12.3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 11.7 في المائة إلى 15.6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3 في المائة إلى 7.2 في المائة بالوسط القروي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 19.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 720 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.