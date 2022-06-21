المغرب يثبت أسعار الفائدة عند مستوى منخفض: "نستهدف تحفيز الاقتصاد"

ثبت بنك المغرب المركزي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض معلنا أنه يستهدف تحفيز الاقتصاد أولا.

وأبقى المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5% على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

وقال البنك إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد.

وأضاف البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي، إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء والطاقة.

لكنه توقع أن يتراجع التضخم مجددا إلى 2% العام المقبل.

ويتوقع المغرب تراجعا في النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف.

ويتوقع أيضا أن تتحسن معدلات النمو إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.