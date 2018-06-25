المغرب وإيران يودعان المونديال بشرف

- إسبانيا تواجه روسيا في ثمن نهائي المونديال.. والبرتغال تصطدم بأوروجوايعلي المصريخطف المنتخب اﻹسباني تعادلا ثمينا من منتخب المغرب، بهدفين لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة للمجموعة الثانية من كأس العالم "روسيا 2018"، فيما اقتنصت إيران نقطة من منتخب البرتغال بالتعادل بهدف بكل فريق.

– إسبانيا تواجه روسيا في ثمن نهائي المونديال.. والبرتغال تصطدم بأوروجواي

علي المصري



خطف المنتخب اﻹسباني تعادلا ثمينا من منتخب المغرب، بهدفين لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة للمجموعة الثانية من كأس العالم “روسيا 2018″، فيما اقتنصت إيران نقطة من منتخب البرتغال بالتعادل بهدف بكل فريق.

سجل أهداف المنتخب الإسباني إيسكو في الدقيقة 19، وإياجو أسباس في الدقيقة 90+3، بينما جاءت ثنائية المنتخب المغربي بتوقيع خالد بوطيب ويوسف النوصيري في الدقيقتين 14 و81، من زمن اللقاء.

إيران والبرتغال

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني، بهدف لكل فريق، سجل ريكاردو كواريزما، هدف البرتغال في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، وتعادل كريم أنصاري لإيران في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 50، اعتراض رونالدو على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه بعد عرقلته من قبل سعيد عزت، لاعب المنتخب الإيراني، ليقرر حكم اللقاء استكمال اللعب، قبل أن يرجع إلى تقنية الفيديو، ويحتسب ركلة جزاء، ويهدرها رونالدو بعد تصدي رائع من الحارس بيرانوند.

بتلك النتائج يتصدر المنتخب اﻹسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد خمس نقاط، وبفارق اﻷهداف عن البرتغال صاحبة المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما رفعت إيران رصيدها للنقطة الرابعة التي لم تكن كافية للوصول لثمن نهائي المونديال، وظلت المغرب في المركز اﻷخير، بنقطة واحدة.

وستتواجه إسبانيا أول المجموعة الثانية، مع روسيا “صاحبة اﻷرض والجمهور” ثاني المجموعة اﻷولي، في دور الستة عشر، يوم اﻷحد المقبل.

فيما يصطدم المنتخب البرتغالي “ثاني المجموعة الثانية”، مع أوروجواي “أول المجموعة اﻷولي”، يوم السبت القادم.



