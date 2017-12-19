المغرب على طريق الكبار فى صناعة السيارات

❐ حسن سليمان : الظروف الراهنة غير مؤهلة لإقامة هذه الصناعة ❐ كريم نجار : لا مجال للمقارنة فى ظل غياب رؤية تحدد البرامج التحفيزية للمصنعين ❐ حسين مصطفى: دول المنطقة سبقتنا بعقود فى المجالخالد بدر الدين وشريف عيسىنجحت المملكة المغربية، مؤخرا فى توقيع اتفاق مع ثالث مصنع للسيارات، معلنة سعيها إلى تو

❐ حسن سليمان : الظروف الراهنة غير مؤهلة لإقامة هذه الصناعة

❐ كريم نجار : لا مجال للمقارنة فى ظل غياب رؤية تحدد البرامج التحفيزية للمصنعين

❐ حسين مصطفى: دول المنطقة سبقتنا بعقود فى المجال

خالد بدر الدين وشريف عيسى

نجحت المملكة المغربية، مؤخرا فى توقيع اتفاق مع ثالث مصنع للسيارات، معلنة سعيها إلى توقيع اتفاق مع مصنع رابع، فى ظل استهدافها اقتناص مرتبة متقدمة فى مصاف أكبر 15 دولة مصنعة للسيارات فى العالم.

ويأتى الاتفاق الصينى المغربى، ليشكل تحديا جديدا أمام صناعة السيارات المصرية، التى تستهدف الاستحواذ على نسبة من خريطة الاستثمار التى يوجهها كبار مصنعى السيارات فى العالم للدول الأفريقية.

ويرصد الملف الآتى؛ التطور الذى تشهده صناعة السيارات فى المغرب، والتحديات التى تواجهه، ومستقبل الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

بقيمة 1.45 مليار دولار



المملكة توقع 26 اتفاقية مع الشركات العالمية

أكدت مصادر رسمية فى الأسبوع الماضـــــى، أن المملكة المغربيـــــة، وقـــــع 26 اتفاقيــة فى مجال صناعة السيارات بتكلفة 1.23 مليار يورو (1.45 مليار دولار) ستمكنه من صناعة أجزاء السيارات وتصديرها انطلاقا من المغرب.

وقال عبدالواحد رحال، مدير صناعة السيارات بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمى، لـ «رويترز» إن المغرب وقع 26 اتفاقية فى مجال السيارات بتكلفة 1.23 مليار يورو منها 11 اتفاقية مع شركات تتواجد لأول مرة فى السوق المغربية.

وأضاف أنه بالنسبة للاتفاقيات الأخرى تخص معامل جديدة لشركات متواجدة من الأصل فى المغرب، وذلك لتلبية احتياجاتها فى السوق، خاصة أن المغرب أكبر مصنع فى شمال أفريقيا، وثانى أكبر مصنع فى القارة السمراء.

وذكرت وكالة «رويترز» أن المغرب تفادت هبوط الاستثمارات الأجنبية التى شهدتها عدة دول بسبب الأزمة المالية العالمية 2008 وثورات الربيع العربى فى 2011 بفضل استقرارها السياسى الذى ساعد على تسويق نفسها باعتبارها قاعدة تصديرية لأوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا .

وتوقع تقرير مؤسسة «فورست آند سوليفان» الأمريكية لاستشارات أسواق السيارات، أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات فى المغرب، إلى أكثر من 190 ألف وحدة بمعدل 5.2 سيارة جديدة لكل ألف شخص، مقارنة بمصر التى من المتوقع أن يصل إجمالى مبيعاته إلى 180 ألف سيارة، بمعدل 1.7 سيارة جديدة / 1000 شخص.

وجاء فى التقرير أن إجمالى عدد السيارات التى ستسير فى شوارع وطرق المغرب بحلول 2010 أكثر من 2.3 مليون وحدة، بمعدل 63.3 سيارة لكل ألف نسمة، فيما سيصل إجمالى السيارات التى ستسير بمصر بحلول 2021 ما يقرب من 3.4 مليون سيارة ملاكى، بمعدل 33.6 سيارة لكل ألف مواطن.

ووقعت الاتفاقيات أمام العاهل المغربى، فى القصر الملكى فى الدار البيضاء، بحضور أعضاء الحكومة وممثلى الشركات، وعدد من المسئولين فى القطاع.

وأفاد بيان حكومى بأن هناك ستة اتفاقيات مع شركة «رينو» الفرنسية – التى لها فرع فى طنجة منذ 2012 و فرع تجميع أقدم فى الدار البيضاء – لدعم النظام الإيكولوجى لصناعة أجزاء السيارات، مما يتيح للشركة زيادة المصادر المحلية لمكونات السيارات إلى %55

وتضم الاتفاقيات 13 مشروعا جديدا فى إطار مركز للتصنيع مرتبط بمصنع للمجموعة الأوروبية «بى.إس.إيه بيجو» تحت الإنشاء فى مدينة القنيطرة شمالى العاصمة الرباط، ومن المقرر افتتاح المركز فى عام 2019 وسيكون إنتاجه المبدئى 90 ألف سيارة سنويا.

وهناك اتفاقيتان لشركة «فاليو» و 5 اتفاقيات لشركة «الكابلات والاتصال».

كان المغرب، قد وقع خلال الأسبوع الماضى، على اتفاقية مع شركة «BYD» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية وللحد من انبعاث الغازات.

وأضاف «رحال»: اليوم وصلنا إلى تحقيق %55 من نسبة الاندماج المحلى، فى قطاع السيارات فى المغرب، وأن هذه الاتفاقيات الجديدة ستمكن المغرب من تصنيع مختلف أجزاء السيارات، و أن الهدف أن نصل فى أفق 2020 إلى نسبة اندماج %65 فى سوق السيارات بالمغرب.

ومن جهته، قال مولاى عبدالحفيظ العلمى، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية المغربى – فى تصريحات بعد توقيع الاتفاقيات – إن المشروعات التى أطلقت فى قطاع السيارات، تدخل تخصصات جديدة إلى المغرب وتعزز الاندماج المحلى، وتكثف النسيج الانتاجى وتلبى احتياجات لايزال قطاع الاستيراد، هو الذى يوفرها حتى يومنا هذا، ومن شأنها إحداث 11.568 فرصة عمل مباشرة.

وكانت أولى شركات السيارات التى سارعت فى تدشين خطوط إنتاج لها بالمغرب العلامة الفرنسية «رينو» وذلك فى يوليو 2011 بالقرب من ميناء طنجة بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة من علامة «داتشا»، على أن يوجه %20 من الإنتاج للسوق المغربية، و%80 للأسواق الأوروبية والأفريقية والمجاروة.

وحسب إحصائيات 2014، فإن إجمالى صادرات مصنع «رينو» بلغ ألف سيارة، و مليون قطعة من أجزاء السيارات، بنسبة مكون محلى %32.

وكان من أسباب ضخ «رينو» لاستثمارات بالمغرب، إعفاؤها من الضرائب خمس سنوات وانخفاض نسبة الضرائب المفروضة على عمليات تصدير السيارات المصنعة بالمغرب.

وفى عام 2014، توسعت مصانع «رينو» فى صناعة وتصدير الأجزاء والمكونات، كما تستعد للارتقاء إلى مرحلة أعلى مع زيادة إنتاجها، التى ستشرع خلالها فى تصنيع المحركات محليا، بدل استيرادها لتصل إلى 400 ألف سيارة سنوياً.

وعن أداء صناعة السيارات بالمغرب خلال 2016، ارتفع إجمالى إنتاج القطاع خلال العام الماضى، بنسبة تجاوزت %25، وارتفع إنتاج «رينو» بنحو %18، و تمكنت من تصدير 303 آلاف سيارة لأكثر من 73 دولة حول العالم.

ويتواجد حالياً فى المغرب 3 مصانع سيارات، اثنين مملوكين للعلامة «رينو» وأخر لـ «بيجو» – سيتروين، تم تدشينه عام 2015

باستثمارات 557 مليون يورو، وتستهدف «رينو» حسب الاتفاق المبرم خلال العام الماضى، ضخ 1.04 مليار دولار لإنشاء مصانع سيارات صديقة للبيئة، بمكونات محلية تصل إلى %65.



وتأمل المغرب أن ترتفع إيراداتها السنوية من صناعة السيارات إلى حوالى 100 مليار دينار، بعد أن أصبحت أكبر منتج للسيارات فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط – مينا – وأن يقفز إنتاجها من السيارات إلى مليون وحدة بحلول 2020.

بعد تمكن «الرباط» من جذب المصنع الثالث

فرص مصر فى جذب الاستثمارات تتضاءل

أكد عدد من خبراء ومصنعى السيارات فى مصر، تضاؤل فرص جذب استثمارات فى مجال صناعة السيارات والمكونات، خاصة بعد أن تمكنت المملكة المغربية من جذب مصنع ثالث يعمل فى صناعة السيارات والمركبات الكهربائية.

وعدد الخبراء العديد من العقبات والتحديات التى تسببت فى غياب مصر عن خريطة استثمارات مصنعى السيارات، والتى من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، وتكلفة العمال، بالإضافة إلى قانون العمل، إلى جانب غياب رؤية حكومية عن الصناعة ومكوناتها.

وأجمعوا على أن فرصة مصر فى جذب استثمارات كبار مصنعى السيارات فى غاية الصعوبة، بعد أن تمكنت دول، مثل المغرب والجزائر وتونس فى استقطاب استثمارات القطاع، بفضل حوافز الاستثمار التى سبق وأعلنت عنها.

وفى البداية، قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع السيارات، مصنع سيارات «BYD» و«لادا»، إن الظروف الراهنة لمصر غير مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة سواء فى مجال تجميع السيارات أو البحث عن مكونات يمكن صناعتها.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء الذى جمع قيادات الرابطة بمحافظ البنك المركزى طارق عامر، تم إبلاغه بأن مناخ الاستثمار، لايسمح بإنتاج سيارة مصرية بغرض التصدير، مما أدى إلى تشكيل لجنة السيارات التابعة للبنك المركزى، والتى لم تسفر أعمالها عن تغيير فى الأوضاع المأساوية التى يعانها قطاع السيارات.

وأوضح أن الأزمة لاتمكن فى غياب قانون واضح لصناعة السيارات، ولكن فى ارتفاع تكلفة التشغيل الخاصة بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العنصر البشرى، إلى جانب قانون العمل الذى وصفه بالمجحف، خاصة فى ظل عدم قدرة صاحب رأس المال على فصل العامل غير الكفء.

وتطرق إلى أن رفع الدعم على الطاقة تسبب فى رفع تكاليف التشغيل %200، مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء، مما يزيد من حدة التحديات التى تواجه الاستثمار فى مجال صناعة السيارات.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باتت محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، خاصة السيارات فى ظل الامتيازات التى تتمتع بها دون غيرها من المناطق الاستثمارية.

وأكد رجل الأعمال، كريم نجار، رئيس مجلس إدارة «كيان» للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات «سيات» والمستورد الحصرى لـ «سكودا»، على أنه لا توجد مقارنة بين مصر والمغرب فى مجال صناعة السيارات، خاصة فى ظل غياب رؤية حكومية تحدد البرامج التحفيزية للمصنعين.

وأشار إلى أن نظام الحماية لصناعة السيارات الحالية ساهم فى الوصول بنا إلى هذا المستوى، مؤكداً أن بداية حل الأزمة يبدأ بوضع برنامح تحفيزى لمصنعى السيارات لتحفيز كبار المصنعين العالميين على ضخ استثمارات مباشرة فى القطاع بغرض التصدير للدول المجاورة.

وقال إن المنطقة شهدت مؤخرا مزيدا ًمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السيارات، سواء فى الجزائر أو المغرب، وبالتالى فإن فرص مصر باتت محدودة فى ظل حالة الانتظار التى تشهدها السوق لقانون صناعة السيارات والمكونات.

وأشار حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، إلى أن العديد من دول المنطقة سبقتنا بعقود فى مجال صناعة السيارات والمكونات فى إشارة إلى المغرب وتونس، بعد تمكنها خلال الأسبوع الماضى، من جذب استثمارات ثالث مصنع للسيارات بأراضيها.

وأكد أن فرص مصر فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تواجه صعوبة كبيرة، لعدد من الأسباب يأتى فى مقدمتها غياب جدول زمنى لصدور التشريعات الضريبية والجمركية المكملة لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتى ستوضح رؤية الدولة وأجهزتها فى دعم الاستثمارات الأجنبية فى جميع القطاعات الاقتصادية، والتى من بينها قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.

وأكد أنه على الرغم من الكثافة السكانية التى تتمتع بها مصر فإنه لايمكن لأى مستثمر أجنبى المخاطرة برأس المال بضخه فى دولة لا توجد فيها حزمة من القوانين والتشريعات التى تحدد الحوافز الخاصة بكل صناعة، خاصة صناعة السيارات.

وتابع : « كلما مر الوقت دون إظهار توجه الدولة وفكرها تجاه صناعة السيارات، كما صعبت فرصة مصر وأصبح فى غاية الصعوبة جذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع».



.. وتتجه لإنتاج مليون وحدة بحلول 2025

وقعت شركة «BYD» الصينية، التى تنتج سيارات كهربائية بدعم من الملياردير الأمريكى وارين بوفيت، اتفاقية خلال الشهر الجارى مع حكومة المملكة المغربية لبناء مصنع لإنتاج سيارات ملاكى و أوتوبيسات و شاحنات تعمل بالبطاريات الكهربائية اعتبارا من العام المقبل.

وتسعى الحكومة المغربية، لإضافة مصنع رابع لإنتاج السيارات مع نهاية عام 2021 على أن يبدأ الإنتاج فى عام 2023 أو 2024 لكى تحقق هدفها بإنتاج مليون وحدة بحلول عام 2025 لتصبح المملكة المغربية بين أكبر 15 دولة منتجة للسيارات على مستوى العالم.

ووقع وانج شوانغو رئيس مجلس إدارة شركة «BYD» مذكرة تفاهم فى الدار البيضاء مع مولاى عبدالحفيظ العلمى، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، و محمد بوسعيد، وزير المالية.

وذكرت وكالة «أوتوموتيف نيوز الأوروبية» أن المصنع الجديد سيتم بناؤه فى مدينة طنجة التكنولوجية الجديدة على 50 فدانا و من المتوقع أن يعمل فيه حوالى 2500 شخص، وذلك كجز من مشروع مشترك بين الصين والمغرب، لإنشاء ما يطلق عليه بعض المحللين «وادى السيليكون» بشمال أفريقيا على غرار نظيره الأمريكى الذى يضم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتدخل «BYD» المغرب صاحبة أسرع سوق إنتاج سيارات فى أفريقا فى الوقت الذى احتفلت فيه شركة «رينو» الفرنسية التى لديها مصنع تجميع فى طنجة بإنتاجها للسيارة رقم مليون فى بداية هذا العام منذ افتتاح مصنعها هناك عام 2012 ولديها مصنع آخر فى مدينة الدار البيضاء.

وكانت المملكة المغربية أنشأت منطقة تجارة حرة عام 2000 مع الاتحاد الأوروبى، وتحاول باستمرار التوسع فى هذه المنطقة منذ ذلك الحين، لجذب شركات السيارات العالمية للاستفادة من انخفاض التضخم فى المغرب، و تكاليف العمالة المتدنية وقد بلغ متوسط أجر العامل أقل من 400 يورو فى الشهر، مقارنة بأكثر من 2000 يورو فى دول أوروبا، مثل إسبانيا، علاوة على أن المغرب تعمل دائما على تحسين البنية التحتية لوسائل النقل و استقرارها السياسى و الاقتصادى.