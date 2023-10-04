المغرب تستضيف كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال

أعلن الملك محمد السادس، ملك المغرب، فوز الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم كأس العالم 2030.

وأكدت قناة الرياضية المغربية أن الملك محمد السادس أوضح أن الفيفا منح تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل رسمي.

وفازت المغرب وإسبانيا والبرتغال بشرف الملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، ولكن البطولة ستقام في 3 قارات، و6 دول مختلفة،

حيث ستستضيف قارة أمريكا الجنوبية عبر ممثليها الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي المباريات الافتتاحية، على أن تقام بقية البطولة في أوروبا وإفريقيا.

وجاء بيان الديوان الملكي كالتالي: يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددًا جلالته تأكيد التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.