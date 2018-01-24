المغرب تتأهل لمواجهة مصر في قبل نهائي أمم أفريقيا لليد

علي المصريتأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23.وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما

علي المصري

تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما بأن المنتخبين ألتقيا في الجولة اﻷولي للدور اﻷول، وحقق منتخب مصر فوزا بنتيجة 33_28.

في المقابل، يلتقى منتخب تونس مع نظيره الأنجولى فى السادسة مساءً، في لقاء نصف النهائي اﻷخر للبطولة، التي تختتم يوم اﻷحد المقبل.