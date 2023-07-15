المغرب أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات

يستعد منتخب المغرب للسيدات للمشاركة لأول مرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تنطلق في أستراليا ونيوزلندا في العشرين من يوليو الجاري، بمشاركة 32 منتخبا كرويا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى يى سى”.

ويعد المنتخب المغربي أول فريق عربي يشارك في المسابقة العالمية التي تستمر فعالياتها على مدى شهر، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات عام 2022.

ويُنظر إلى الإنجاز الذي حققه فريق المغرب باعتباره علامة فارقة في العالم العربي، حيث لا تزال المنتخبات النسائية في مراكز متواضعة على الساحة الكروية العالمية، بسبب عدم دعم الكرة النسائية من قبل الحكومات والاتحادات المحلية.

تأهل الفريق المغربي في يوليو عام 2022، بعد فوزه على بوتسوانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية للسيدات وبلوغه نصف النهائي من البطولة.

وبعد ذلك نجح المنتخب المغربي في إقصاء نيجيريا وتأهل لنهائي البطولة الأفريقية، لكنه خسر في مواجهة جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف ليحل وصيفا.

يقود المنتخب المغربي خارج الملعب المدرب الفرنسي، رينالد بيدروس، الذي نجح في النهوض بمستوى الفريق منذ توليه القيادة الفنية في نوفمبر 2020، بعد نجاحه الكبير مع فريق سيدات ليون الفرنسي.

وفاز بيدروس بجائزة The Best لأفضل مدرب في عالم كرة القدم للسيدات عام 2018.

وداخل المستطيل الأخضر، يقود الفريق المغربي اللاعبة غزلان الشباك البالغة من العمر 32 عاما، وهي ابنة اللاعب الدولي السابق في المنتخب المغربي لكرة القدم (العربي الشباك) .