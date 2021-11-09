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المغربي : مطالب بوثيقة تأمين للاسرة تشمل الطبى والحماية من الكوارث الطبيعية

لتتماشى مع المبادرات الرئاسية فى مجالات الصحة والحماية المجتمعية
مروة عبد النبي 10:20 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 10:20 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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أكد الدكتور محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي ، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية؛ أن هناك حاجة  ملحة لتوجه شركات التأمين نحو إصدار وثيقة تأمين شاملة للأسرة المصرية .وقال المغربي فى تصريحات صحفية ؛أن أهمية الوثيقة تأتى فى ظل  مبادرات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  مبادرة حياة كريمة

والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى  يهدف إلى الإرتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية . 

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الوثيقة تتكامل مع المبادرات الرئاسية فى مجالات الصحة والمجتمع

أشار  إلى أن  الهدف من إصدار تلك الوثيقة سيحقق التكامل مع المبادرات الرئاسية في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية. 

 وأوضح أن وثيقة تأمين الأسرة؛  تهدف إلى زيادة  عدد المستفيدين بها ؛ بمعنى عدم الاقتصار على وثيقة فردية تخص الزوج أو الزوجة

ولكن المطلوب اتساع  نطاق التغطية لتشمل جميع افراد الاسرة.

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ولفت رئس شركة بابليك بارتنرز للوساطة  أن هناك  أنواع متعددة من  وثائق الأسرة من بينها على سبيل المثال ؛ وثيقة تأمين طبي لحماية الأسرة من الأمراض الوبائية

مثل فيروس كورونا ؛ وأيضا وثيقة تأمين لحماية  منزل الأسرة من الحريق والسطو والأخطار  الطبيعية   مثل الزلازل والهزات الأرضية  والفيضانات  التي ينتج عنها خسائر للمنزل  .

مطالب بالتامين الطبى ضد الامراض الوبائية

وأعرب محمد المغربي عن آماله أن  تدخل وثيقة الأسرة ضمن  محاور وأهداف مشروع تنمية الأسرة الذى يشمل برامج

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التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن. 

كما يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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