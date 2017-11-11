المغربى للنسيج تخفض معدلات الإنتاج بمصانعها لـ 70%

أحمد عوض كشف سيد مغربى، مدير عام شركة المغربى للغزل والنسيج، عن تراجع معدلات الطاقة الإنتاجية بمصانع الشركة لـ 70%، خلال الوقت الحالى - مقارنة بالفترة السابقة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع حجم المبيعات. وأكد فى تصريحات لـ"المال"، أن حجم…

أحمد عوض

كشف سيد مغربى، مدير عام شركة المغربى للغزل والنسيج، عن تراجع معدلات الطاقة الإنتاجية بمصانع الشركة لـ 70%، خلال الوقت الحالى – مقارنة بالفترة السابقة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع حجم المبيعات.

وأكد فى تصريحات لـ”المال”، أن حجم مبيعات “المغربى للنسيج” – قد انخفضت بنسب تتراوح ما بين 40 و50% خلال الفترة الماضية، اﻷمر الذي دفع الشركة إلى تخفيض معدلات الإنتاج، موضحًا أن القوة الشرائية من جانب المستهلكين فى ظل ارتفاع اﻷسعار.

وتوقع انخفاض حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تفاقم التحديات واﻷزمات التى تسود القطاع – ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار وتكلفة الإنتاج، منوهًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى المنوطة بتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الطاقة والمشتقات البترولية، قد انعكست سلبًا على القطاع من خلال زيادة إجمالى الرسوم المحصلة على المرافق ولاسيما تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن شركته قد قررت تخفيض حجم العمالة بالمصانع إلى 100 عامل بدلاً من 400، نتيجة زيادة حجم الخسائر – الناتجة عن تراجع المبيعات وزيادة حجم المخزون لمستويات قياسية، مسبعدًا أي توسعات مرتقبة للقطاع تزامنا مع حالة الركود التى تنتاب القطاع.

ورهن مدير عام مصانع المغربى، انخفاض اﻷسعار داخل السوق، تزامنًا مع تراجع أسعار الصرف وتكلفة اﻷنتاج، منوهًا أن معدلات الربحية لصناعة الغزل والنسيج تشهد أدنى مستوياتها منذ فترات طويلة؛ بسبب تراجع عمليات البيع والشراء من جانب المستهلكين والمصانع.

جدير بالذكر أن شركة المغربى للغزل والنسيج، تمتلك 3 مصانع بمدن شبرا الخيمة والعبور.