المغذية للسيارات تتفاوض مع زيوراند الفرنسية لتصنيع الزيوت المحلية

تتفاوض رابطة الصناعات المغذية للسيارات، مع الشركة الفرنسية “زيوراند” – المتخصصة فى مجال صناعة الزيوت؛ لبحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية لتصنيع الزيوت محلياً.

وكشف إيهاب أبو العنين مدير تنمية الرابطة، عن بدء إجراء مفاوضات مع عدد من قيادات شركة “زيوراند” اليوم، بحضور “الممثل التجارى” للسفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث فرص الاستثمار المباشر في تصنيع منتجات الشركة محليًا – دون الاقتصار علي البيع فقط.

وأوضح لـ”المال”، أنه من المرتقب عقد اجتماع بين ممثلي الشركة الفرنسية “زيوراند”، وعدد من مسئولي شركات الصناعات المغذية المحلية هم “افيكو فلتر، ديفو، فاق فلتر”؛ للوقوف علي وضع الخطط التوسعية لها بالسوق المحلية.

واشار ابو العنين الي أن “فاق فلتر” ستجتمع غداً مع زيوراند الفرنسية، بمصانعها بالاسكندرية لدراسة جدوى التصنيع والعائد الاستثمارى.

في سياق آخر كشف عن اعتزام الرابطة مخاطبة الشركات الفرنسية للصناعات المغذية للسيارات، للمشاركة في فاعليات معرض أوتو تيك المقبل، في ظل تواجد كبري شركات السيارات العالمية منها” فولكس فاجن و بيجو سيتروين.

يذكر أن معرض أوتو تيك للصناعات المغذية للسيارات، سينطلق خلال الفترة من العاشر حتى الثانى عشر من ديسمبر المقبل.