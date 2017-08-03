المغذية للسيارات تتفاوض على تصنيع وتوريد مكونات إنتاج للأجهزة الكهربائية

❏ عبد العزيز: الركود وتراجع الأرباح تسببا فى الاتجاه للتصنيع فى قطاعات أخرىأحمد عوضعرضت شعبة الصناعات المغذية للسيارات، على شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، باتحاد الصناعات، تصنيع وتوريد مكونات الإنتاج لمصانع «الأخيرة»، دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج، وبدأ الجانبين مفاوضات فعلي

❏ عبد العزيز: الركود وتراجع الأرباح تسببا فى الاتجاه للتصنيع فى قطاعات أخرى



أحمد عوض

عرضت شعبة الصناعات المغذية للسيارات، على شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، باتحاد الصناعات، تصنيع وتوريد مكونات الإنتاج لمصانع «الأخيرة»، دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج، وبدأ الجانبين مفاوضات فعلية حاليا فى هذا الشأن.

من جانبه أكد حسام عبد العزيز، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات، أن العديد من مصنعى مكونات السيارات، بدأوا فى الاتجاه نحو التوسع لتصنيع مكونات جديدة، منها مكونات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، عبر إحلال وتطوير خطوط الإنتاج لها-دون الاقتصار على توريد مكونات السيارات فى إطار زيادة حجم المبيعات، بعد ركود حجم مبيعاتها الموردة لمصانع السيارات، فضلًا عن تراجع هوامش أرباح شركات الصناعات المغذية السيارات التى تتراوح بين 4 و%5 خلال الوقت الحالى.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يتكبد خسائر فادحة، ناجمة عن ارتفاع تكلفة فاتورة التصنيع، وزيادة الأسعار.

وأضاف أن شعبة الصناعات المغذية للسيارات، تعتزم المشاركة بمعرض الأجهزة الكهربائية والمنزلية، المقرر عقدة سبتمبر المقبل – دون عرض منتجات به، فى إطار زيادة فرص الشركات فى عقد عقود تصنيعية مع عدد من مصنعى القطاعات الأخرى.

أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن الفترة الحالية تشهد عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، مع ممثلى شعبة الصناعات المغذية للسيارات، وعدد من مسئولى الشركات، للوقوف على آلية تصنيع المكونات المستخدمة فى تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، فضلا عن وضع المعايير والاشتراطات.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المرتقب عقد اجتماع خلال الشهر الجارى مع ممثلى قطاع الصناعات المغذية للسيارات، لبحث خطط تطوير خطوط إنتاجها.

وتابع أن الشعبة طالبت القائمين على الصناعات المغذية للسيارات، بضرورة رفع نسب الجودة والالتزام بالمعايير والاشتراطات، على غرار نظيرتها المستوردة، بهدف تمكنها من توريد مكوناتها لمصانع الأجهزة الكهربائية، والمنزلية، مؤكدا أن الشعبة تسعى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المكونات، والعمل على توطين الصناعة المحلية.

