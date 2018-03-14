المعيار المحاسبي IFRS9 بين التطبيق والتحديات في ندوة للمعهد المصرفي

سيد بدرنظم المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ندوة خاصة بالمعيار المحاسبى IFRS 9 بين التطبيق والتحديات، بهدف التعريف بالمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة به، بمشاركة وحضور لفيف من قيادات البنوك بإدارات المخاطر.من جانبها، أكدت

سيد بدر

نظم المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ندوة خاصة بالمعيار المحاسبى IFRS 9 بين التطبيق والتحديات، بهدف التعريف بالمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة به، بمشاركة وحضور لفيف من قيادات البنوك بإدارات المخاطر.

من جانبها، أكدت الدكتورة علا الخواجة، مدير البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصري، على أهمية المعايير المحاسبية الدولية حيث إنه تم إصدار هذه المعايير استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، واتضح أن أحد أهم أسباب تفاقم آثار الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها.

ويتطلب المعيار الجديد تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه.