المعهد المصري يطلق الدورة الأولى للمعاملات المصرفية والإسلامية

المال - خاص افتتح المعهد المصرفي المصري الدورة الأولى بعنوان "المعاملات المصرفية والإسلامية" للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية. وذلك برئاسة الأستاذ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، والأستاذ هشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وح



المال – خاص

افتتح المعهد المصرفي المصري الدورة الأولى بعنوان “المعاملات المصرفية والإسلامية” للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية. وذلك برئاسة الأستاذ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، والأستاذ هشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من السيد المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل – مركز الدراسات بوزارة العدل، والسيد المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والسيدة المستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والسيد المستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

وفي هذا السياق، الأستاذ عبد العزيز نصير إن إطلاق الدورة الأولى للسادة قضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا”.

وسيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري.

ويتضمن البرنامج “المعاملات المصرفية والإسلامية” للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.