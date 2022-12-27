المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة tagoly

أعلن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري EBI عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة Talogy المتخصصة في مجال حلول التقييم للتعاون في تطوير عملية إدارة المواهب بدءًا من مرحلة الاختيار والتوظيف وصولًا إلى مرحلة إعداد القادة وتطوير مهاراتهم.

وقال المعهد المصرفي في بيان اليوم أن التعاون يساهم في تحقيق استراتيجية المعهد المصرفي المصري لدعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي، فشركةTalogy تمتلك أقوى وسائل التقييم إلى جانب تقديم خدمات التحليل النفسي والتنبؤي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات سريعة وعادلة وقائمة على بيانات فيما يخص التوظيف والتطوير.

وأكد الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، “أن هذه الاتفاقية تتوافق مع أحدث خدمات التدريب والتقييم التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي يقدمها المعهد، اتساقًا مع رؤية المعهد بأن يكون الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري في المنظومة المصرفية في مصر، ومنارة لتطوير القطاع المصرفي بالدول الاستراتيجية عربياً وإفريقياً.”

وأضاف نصير “أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي يحرص المعهد على عقدها من أجل التطوير المستمر لكافة الخدمات التي يقدمها المعهد للقطاع المصرفي المصري لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة بقوة داخل القطاع.”

وأشارت أماندا وايت، نائب رئيس شركة Talogy في الشرق الأوسط: “لقد شاهدنا تغيرات كبيرة ومؤثرة في الأعوام الماضية ولنتمكن من تعزيز النجاح المؤسسي نحتاج إلى تقييم وتطوير قوة عاملة مرنة ومُشاركة. يمكننا أن نرى دافعاً مذهلاً في جميع أنحاء مصر للنمو والتحول، وقد تم تصميم خدماتنا لدعم المنظمات التي تدفع من خلال هذا التغيير وتسعى للاستفادة من هذه الفرصة.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي المصري أطلق منذ عام ٢٠١٥ مجموعة متنوعة من خدمات التقييم بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم بهدف التعيين، الترقية أو التطوير.