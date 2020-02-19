المعهد المصرفي ينظم 5 زيارات خارجية لكوادر البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

قال عبد العزيز نصير، الرئيس التنفيذي بـ المعهد المصرفي ، إن المعهد قام بتنظيم 5 زيارات خارجية لرجال البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2020.

وأضاف نصير خلال مؤتمر عرض مؤشرات أداء المعهد في النصف الأول من العام المالي الحالي، أن 91 مصرفيا استفادوا من هذه الزيارات.

وأوضح أن الزيارات تستهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في عدد من القطاعات، فعلى سبيل المثال تم تنظيم زيارة لحي المال والأعمال بلندن ودبي للاطلاع على هذه التطورات والاستفادة منها في تدشين نماذج متطورة في العاصمة الإدارية وغيرها.

وأوضح أن من ضمن الزيارات كانت للصين وبولندا للاطلاع على الجديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب زيارة سنغافورة وماليزيا لكشف التطورات والجديد في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي حوار سابق “المال”، قال عبد العزيز نصير، إن استراتيجية المعهد المستقبلية ترتكز على 4 محاور أساسية، أولها التركيز والتوسع على مستوى القارة الأفريقية، وهو المحور الذى زادت أهميته تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ورئاسة البنك المركزى المصرى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وأوضح أن المعهد المصرفي يجرى خلال الفترة الحالية بحثًا لمعرفة الدول الأكثر احتياجًا لخدماته، فى ظل تنامى قدراته فى مجال التدريب، وانطلاقًا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتحول تجربة مصر لرائدة يحتذى بها فى المحافل والمؤسسات الدولية، موضحًا أن عدد المتدربين من المصرفيين الأفارقة منذ تاريخ إنشاء المعهد وحتى الآن بلغ 2700، وعدد الدول خلال آخر عامين ارتفع من 8 إلى 38 دولة سواء بقدوم المتدربين لمصر أو إيفاد المدربين لتنفيذ البرامج بالخارج.

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت بدايات تعاون مع عدد من المعاهد المصرفية الأفريقية، حيث قدم وفد من المعهد المصرفى المالاوى للقاهرة على مدار 3 أيام للاطلاع على التجربة التدريبية فى المعهد، وطريقة التواصل مع العملاء، كما استقبلنا وفداً من المعهد المصرفى التونسى مؤخرًا لذات الغرض.