المعهد المصرفي ينظم 32 برنامجا تدريبيا دوليا خلال 6 أشهر

المعهد قام بتنظيم 5 زيارات خارجية لرجال البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لـ المعهد المصرفي ، إن المعهد نظم 32 برنامجا تدريبيا دوليا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البرامج الدولية تنقسم إلى 14 برنامج تم تنظيمه في مصر من خلال تواجد المحاضر والمادة العالمية للمؤسسة الدولية في مصر.

وأوضح أن البرامج المنظمة في مصر استفاد منها 251 متدربا من البنوك المصرية بإجمالي عدد ساعات 528 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 18 برنامجا في الخارج من خلال بعث المتدربين للمؤسسات المدربة واستفاد منها 75 متدربا.

إجمالي المتدربين

قال نصير، إن المعهد قام خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 بتقديم 1788 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 37000 متدرب بإجمالى عدد ساعات تدريبية 44000 ساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم لعرض منجزات المعهد خلال النصف الأول من العام، أن المعهد يحرص على تدريب وتطوير جيل قادم من المصرفيين وذوى الكفاءة العالية فى الخدمات المصرفية والمالية.

وتابع أن المعهد أجرى ما يزيد عن 22.434 ألف تقيم لأكثر من 15 ألف مستفيد تم تقييمهم من أجل التوظيف والتطوير والترقيات.

5 زيارات خارجية

قال عبد العزيز نصير، إن المعهد المصرفي قام بتنظيم 5 زيارات خارجية لرجال البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر عرض مؤشرات أداء المعهد في النصف الأول من العام المالي الحالي، أن 91 مصرفيا استفادوا من هذه الزيارات.

ولفت إلى أن الزيارات تستهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في عدد من القطاعات، على سبيل المثال تم تنظيم زيارة لحي المال والأعمال بلندن ودبي للاطلاع على هذه التطورات والاستفادة منها في تدشين نماذج متطورة في العاصمة الإدارية وغيرها.

وأوضح أن من ضمن الزيارات كانت للصين وبولندا للاطلاع على الجديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب زيارة سنغافورة وماليزيا لكشف التطورات والجديد في قطاع التكنولوجيا المالية.