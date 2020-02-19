المعهد المصرفي ينظم 3 زيارات خارجية خلال مارس

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إنه من المقرر تنظيم 3 زيارات خارجية للمصرفيين المصريين، خلال مارس المقبل، ضمن الزيارات الدولية التي ينظمها المعهد لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في القطاعات المصرفية المختلفة.

وأضاف نصير، خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم، لاستعراض ما تم تنفيذه من خطة المعهد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أنه سيتم تنظيم زيارة لدولة كينيا حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب زيارة لأسبانيا، بالإضافة إلى زيارة للندن حول قواعد الحوكمة لأعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين يتخللها برنامج تدريبي.

وأوضح أن المعهد يستهدف تنظيم دورة تدريبية للكوادر المصرفية المصرية في جامعة هارفارد خلال أبريل المقبل، لكنها ما زالت في طور الإعداد والتسجيل من قِبل البنوك الراغبة في المشاركة.

ولفت نصير إلى أن المعهد نظم عددًا من الدورات التدريبية حول التكنولوجيا المالية استفاد منها 94 متدربًا.

أبرز تطورات النصف الأول من 2019/ 2020

وأعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، إنجازات النصف الأول من عام 2019/ 2020.

وأعلن المدير التنفيذي للمعهد أهم الأنشطة والمبادرات التي قدمها خلال النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020، من خلال تنفيذ عدد كبير ومتنوع من البرامج التدريبية والخدمات المختلفة التي يقدمها المعهد.

وأضاف أنه خلال 6 أشهر قدم المعهد 1788 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 37000 متدرب، بإجمالي عدد ساعات تدريبية 44000 ساعة، موضحًا أنه علاوة على حرص المعهد على تدريب وتطوير جيل قادم من المصرفيين وذوي الكفاءة العالية في الخدمات المصرفية والمالية.

وأجرى المعهد ما يزيد على 22000 تقييم لأكثر من 15000 مستفيد تم تقييمهم من أجل التوظيف والتطوير والترقيات.

واستمرارًا لنجاح خدمات التعلّم الإلكتروني التي يقدمها المعهد، تم تدريب أكثر من 3700 مستفيد، بإجمالي عدد ساعات تدريبية 8100 ساعة، خلال الفترة نفسها، مما يعزز خدمات التعلم الإلكتروني كواحدة من أهم خدمات المعهد، ويهدف المعهد من خلال دوراته للوصول إلى عدد أكبر وشريحة أوسع من المستفيدين.

وأوضح السيد نصير: “إن جولاتنا الدراسية وبرامجنا الخارجية ودوراتنا التدريبية المقدمة إلى الدول الإفريقية والعربية تتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة ولعب دور نشط في الاقتصاد الشامل، فقد نظم المعهد خمس زيارات ميدانية دولية إلى لندن والصين وبولندا وماليزيا وأبوظبي والمجر استفاد منها 91 متدربًا للاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي”.