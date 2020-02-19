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المعهد المصرفي ينظم 15 زيارة خارجية حول الـSMEs منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي

يوفر التدريب للكوادر المشاركة في مبادرة رواد النيل
سيد بدر 5:06 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 5:06 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المعهد كان له دور كبير في مساندة القطاع المصرفي عقب إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة الميسرة .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أنه منذ إطلاق المبادرة قام المعهد بتنظيم 15 زيارة خارجية للمصرفيين للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال.

وأوضح نصير أن المعهد يتعاون مع البنك المركزي والبنوك الـ12 المشاركة في مبادرة “رواد النيل” التي تم إطلاقها الفترة الأخيرة، لتدريب الكوادر المصرفية التي ستقوم بدور المستشار للمشروعات الريادية في مراكز تطوير الأعمال .

رعاية إحدى حضانات جامعة القاهرة

من جانب آخر أوضح نصير، أن المعهد كان يقتصر دوره في دعم رواد الأعمال خلال الفترة الماضية على الدورات التدريبية فقط، لكنه بدأ في تنظيم معسكرات لاكتشاف الأفكار المتميزة بجانب التدريب مؤخرًا .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ البنك المركزي والمعهد المصرفي رعاية إحدى حضانات كليات جامعة القاهرة مع بداية يوليو المقبل، لرعاية وتنمية المواهب الشابة والمشروعات المبتكرة .

في سياق متصل أوضح أن المعهد قام بتنظيم عدة دورات حول التكنولوجيا المالية بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية استفاد منها 94 متدربًا، لافتًا إلى أن المعهد يخطط لإتاحة مزيد من الدورات حول التكنولوجيا المالية عبر أدوات التعلم الإلكتروني لزيادة عدد المستفيدين .

ولفت إلى أن منصة التعليم الإلكتروني دفعت المعهد نحو تعزيز قدرته على الوصول لعدد أكبر من المستفيدين والمتدربين في مختلف محافظات مصر، وبلغ عدد المستفيدين 3700 خلال 6 أشهر، كاشفًا أن هناك طلبات من بنك واحد بتوفير فرص تدريب إلكتروني تجاوز الرقم المحقق في 6 أشهر.

وذكر أن المعهد يخطط للتوسع في برنامج التدريب من أجل التوظيف لزيادة عدد المستفيدين عبر إتاحته من خلال منصة التعليم الإلكتروني .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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