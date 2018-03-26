المعهد المصرفي ينظم ورشة عمل عن التمويل العقاري بالتعاون مع جامعة بنسيلفانيا وارتون

سيد بدر:نظم المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، ورشة عمل عن التجارب الدولية بمجال التمويل العقاري تحت عنوان "تمويل الإسكان الدولي لمصر.. التجربة الدولية والدروس المستفادة"، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا وارتون، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم.كما قام بتوقيع



سيد بدر:

نظم المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، ورشة عمل عن التجارب الدولية بمجال التمويل العقاري تحت عنوان “تمويل الإسكان الدولي لمصر.. التجربة الدولية والدروس المستفادة”، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا وارتون، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم.

كما قام بتوقيع اتفاقيتى تعاون مع جامعتي حلوان، وقناة السويس، ضمن مبادرة برنامج التدريب من أجل التوظيف، بهدف تأهيل الطلاب للعمل بالقطاع المصرفي، وخلق شخصية قادرة على التعاون والتعامل مع الأخرين بلباقة، ولديها قدر من المعلومات عن جميع القطاعات المصرفية، ومهارات خدمة العملاء، والبيع، والتسويق.

من جانبه صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد بأن التعاون مع الجامعات العالمية يهدف لتوفير أفضل الطرق والأساليب والمناهج التدريبية، على أحدث الأسس للعاملين بالقطاعات المصرفية والمالية.

وأضاف أنه تم تصميم برنامج ورشة العمل مع جامعة وارتون خصيصاً ليتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، بهدف تنشيط قطاع التمويل العقاري، وبخاصة للشرائح من متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب تشجيع التمويل العقاري، ومناقشة الآليات المناسبة لوضع مبادرات البنك المركزي موضع التنفيذ.

وأشار الدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب بالمعهد المصرفي المصري، إلى أن برنامج التدريب من أجل التوظيف، هو أحد البرامج الهامة التي يقدمها المعهد لتدريب الطلبة وحديثي التخرج على الحياة المهنية، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي، ومتطلبات سوق العمل.

وفيما يتعلق بورشة العمل الخاصة بالتمويل العقاري، أشار إلى أنها سلطت الضوء على كيفية تصميم وتنفيذ المنتجات المبتكرة للتمويل العقاري، وطرق تمويل المؤسسات التي تعمل في مجال الإنشاءات.

حاضر في ورشة التمويل العقاري Marja Hoek-Smit، مديرة برنامج تمويل الإسكان الدولي، التابع لجامعة وارتون زيل، مركز لوري العقاري، والأستاذ المساعد بكلية وارتون العقارية بجامعة بنسلفانيا، إلى جانبKanshukan Rajaratnam ، أستاذ مساعد التمويل، ونائب عميد التطوير والمشاريع الإستراتيجية بكلية التجارة، جامعة كيب تاون.

ومن مصر شارك الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ومي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور أحمد درغامي، مدير عام منطقة فروع وسط القاهرة.



نبذة عن المعهد المصرفي المصري:



تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري عام ١٩٩١، ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له برسالة تستهدف التميز في تنمية المهارات، وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمــــــع، لكي يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة، ويرأس مجلس إدارته جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ويتكون مجلس الإدارة من 6 أعضاء من رؤساء البنوك وخبراء الاقتصاد.



حصل المعهد على الاعتماد الدولي لمدة ٥ سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل ٢٠٠٩، ليصبح المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ديسمبر ٢٠١٤، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام ٢٠١٩.

ومع امتلاكه شبكة قوية في منطقة الشرق الأوسط، أسس المعهد الشبكة العربية للتدريب المصرفي ABTN، وهو عضو في اتحاد المعاهد المصرفية الإفريقية AAIOB، والشبكة الأوربية للتدريب المصرفي EBTN.

وأطلق المعهد المصرفي المصري، مبادرة عشان بكرة عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري، في مجال التثقيف المالي، وتطوير المنتجات والخدمات المالية التي تناسب الأطفال والشباب في مصر والشرق الأوسط.

