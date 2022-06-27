«المعهد المصرفي» يعقد مؤتمره السنوي العاشر.. اليوم

عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي العاشر تحت عنوان “التطورات المصرفية نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي” ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة؛ بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.وذلك تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واحتفالاً بمرور ثلاثين عام على انشاء المعهد.

وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.

وأكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري على ” حرص المعهد على مدار سنوات على تنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة أهم التطورات في القطاع المصرفي والمالي،من خلال اختيار موضوعات هامة وطرحها للمناقشة بين مجموعة مختارة من الخبراء والمتحدثين الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال الصناعة المصرفية والمالية.

وأعرب د. نصير عن سعادته باستضافة المؤتمر للخبير العالمي السيد كريس كولبرت العضو المنتدب الأسبق ل Harvard Innovation Lab والرئيس التنفيذي لشركة One Eighty Global Innovation كمتحدث رئيسي وأشاد د. نصير بكلمة السيد كولبرت عن النظام المالي الجديد وما الذي تحتاجه البنوك لتطوير منتجاتها وخدماتها للتكيف مع التغيرات المستمرة.

وناقشت جلسات اليوم الأول عرض اللوائح التنظيمية للبنك المركزي المصري الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية بالإضافة الى مناقشة الإمكانات والفرص المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، كما سلط المؤتمر الضوء على الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وأهمية الاستثمار في الكوادر ورأس المال البشري في القطاع المصرفي.

ويبدأ جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة لمناقشة الإمكانات الحقيقية للإدارة الفعالة للمخاطر ومناقشة دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض قصص نجاح لشراكات تمت بين البنوك ورواد الأعمال، ويختتم المؤتمر جدول أعماله بنظرة مستقبلية عن الاستدامة المصرفية ومبادئ الصيرفة المسؤولة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية البنك الأهلي المصري وبنك مصر كراعاه ماسيين وبنك القاهرة كراعي بلاتيني وبنك قطر الوطني الأهلي كراعي استراتيجي وبنك الإسكندرية كراعي رائد وبنك اتش اس بي سي والبنك العربي الافريقي الدولي وسيتي كراعاه ذهبيين وبنك قناة السويس كراعي للغذاء وشركة I-Score – Coffee Break Sponsor وشركة فيزا كراعي مساهم كما ان المصرف المتحد راعى ضمن البنوك الراعية للمؤتمر.

جدير بالذكر أن جدول أعمال المؤتمر هذا العام تخلله الاحتفال بتخرج أربع دفعات من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفي المصري ودُفعتين من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفي الإفريقي بالإضافة الى دفعة من شهادة الائتمان وبرنامج تمويل الشركات المقدمة من Financial Edge وMoody’s Analytics بتوجيه من J.P.Morgan بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة المعهد المصرفي المصري للابتكار لعام 2022.