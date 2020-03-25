بنـــوك

المعهد المصرفي يطلق حلول التقييم عبر الانترنت

باستخدام أحدث الوسائل والأدوات لتقييم الجانب الفني بالإضافة إلى اختبارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والجانب السلوكي
سيد بدر 12:52 ص, الخميس, 26 مارس 20 12:52 ص, الخميس, 26 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المعهد المصرفي (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، أن جميع خدمات التقييم سيتم تنفيذها إلكترونياً عبر الإنترنت سواء تلك التي تحتاج إلى مراقبة أو لا، مما سيتيح للبنوك تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالتقييم عن بعد دون الحاجة إلى تواجد الممتحنين في مكان بعينه أو التقيد بتوقيت محدد، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة وفاعلية التنفيذ.

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “تسهم حلول التقييم الإلكترونية، والتي تنفذ عبر الإنترنت من خلال فريق عمل خدمات التقييم بالمعهد، في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والأدوات لتقييم الجانب الفني بالإضافة إلى اختبارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والجانب السلوكي والجدارات السلوكية والتي تتم أيضاً إلكترونياً عبر الإنترنت، وبالتالي تعد حلاً فعالاً من حيث اتحاتها دون التقيد بزمان أو مكان.

وأضاف “يقوم فريق عمل خدمات التقييم بتقديم العديد من خدمات التقييم من خلال التقنيات الحديثة والوسائل المتعددة سواء التي تتم من خلال فريق العمل أو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقديم خدمات التقييم الأخرى التي يمكن تنفيذها عن بعد مثل المقابلات الشخصية وما يعقب مراحل التقييم من جلسات لمناقشة النتائج”.

جدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري، لديه العديد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، فقد تم مؤخراً استخدام هذه المنهجية بنجاح في تنفيذ مراكز التقييم لعدد من المرشحين من دول مختلفة لأحد البرامج التدريبية الهامة بالمعهد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

المعهد المصرفي : 3700 مستفيد من برامج التعليم الإلكتروني خلال 6 أشهر

سيد بدر 1:14 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

المعهد المصرفي ينظم 32 برنامجا تدريبيا دوليا خلال 6 أشهر

سيد بدر 12:52 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

المعهد المصرفي ينظم 5 زيارات خارجية لكوادر البنوك

سيد بدر 12:17 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

«المعهد المصرفي» ينظم برنامجًا حول التمويل التجاري لـ 28 متدربًا من 21 دولة إفريقية

سيد بدر 2:43 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

المعهد المصرفي يوقع اتفاقيتين دوليتين للتوسع في مجالات التدريب

سيد بدر 11:31 ص, الثلاثاء, 28 يناير 20

المعهد المصرفي يطلق شراكة مع مؤسسة هوجان للتقييم

سيد بدر 10:25 ص, الخميس, 14 نوفمبر 19