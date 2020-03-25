المعهد المصرفي يطلق حلول التقييم عبر الانترنت

أعلن المعهد المصرفي (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، أن جميع خدمات التقييم سيتم تنفيذها إلكترونياً عبر الإنترنت سواء تلك التي تحتاج إلى مراقبة أو لا، مما سيتيح للبنوك تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالتقييم عن بعد دون الحاجة إلى تواجد الممتحنين في مكان بعينه أو التقيد بتوقيت محدد، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة وفاعلية التنفيذ.

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “تسهم حلول التقييم الإلكترونية، والتي تنفذ عبر الإنترنت من خلال فريق عمل خدمات التقييم بالمعهد، في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والأدوات لتقييم الجانب الفني بالإضافة إلى اختبارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والجانب السلوكي والجدارات السلوكية والتي تتم أيضاً إلكترونياً عبر الإنترنت، وبالتالي تعد حلاً فعالاً من حيث اتحاتها دون التقيد بزمان أو مكان.

وأضاف “يقوم فريق عمل خدمات التقييم بتقديم العديد من خدمات التقييم من خلال التقنيات الحديثة والوسائل المتعددة سواء التي تتم من خلال فريق العمل أو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقديم خدمات التقييم الأخرى التي يمكن تنفيذها عن بعد مثل المقابلات الشخصية وما يعقب مراحل التقييم من جلسات لمناقشة النتائج”.

جدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري، لديه العديد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، فقد تم مؤخراً استخدام هذه المنهجية بنجاح في تنفيذ مراكز التقييم لعدد من المرشحين من دول مختلفة لأحد البرامج التدريبية الهامة بالمعهد.