المعهد المصرفي يطلق برنامج المتفوقين لأوائل الثانوية العامة

المال- خاصقام المعهد المصرفي المصري، بإطلاق برنامج المتفوقين لأوائل طلبة الثانوية العامة لهذا العام لتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتنافس في سوق العمل، تحت مظلة البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأعلن المعهد المصرفي، تحمله جميع تكاليف البرنامج شاملةً الانتقالات، والإ

المال- خاص

قام المعهد المصرفي المصري، بإطلاق برنامج المتفوقين لأوائل طلبة الثانوية العامة لهذا العام لتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتنافس في سوق العمل، تحت مظلة البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأعلن المعهد المصرفي، تحمله جميع تكاليف البرنامج شاملةً الانتقالات، والإقامة، والتدريب والزيارات، لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الاثنين 27 إلى يوم الخميس 30 من الشهر الحالي.

وصرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، بأن إطلاق برنامج المتفوقين لأوائل طلبة الثانوية العامة، يأتي تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري؛ لإعداد جيل من قادة المستقبل قادراً على دفع عجلة التنمية ونشر الوعي المالي.

وأضاف عبد العزيز نصير، أن البرنامج يهدف في الأساس إلى إمداد الطلاب بأشكال مختلفة من المعرفة في مجالات متنوعة لتزويدهم بالمهارات المطلوبة التي من شأنها تمكينهم من النجاح واستكمال مسيرة التفوق خلال فترة التعليم الجامعي والحياة العملية.

وأوضح أن منهجية برنامج المتفوقين، تقوم على 3 أسس هي التعلم القائم على المشاريع، والتعلم متعدد التخصصات، إلى جانب التفكير الناقد وحل المشكلات، مؤكدًا سعى المعهد المصرفي من خلال برنامج المتفوقين إلى إنتاج مجموعة من الشباب الواعي المنضبط الواعد المتميز الكفء القادر على العطاء وفهم التحديات الوطنية والنهوض بمصر بالعلم والتكنولوجيا مدعماً بالابتكار والإبداع.

وأشار المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلي أن البرنامج يتضمن العديد من النشاطات من بينها؛ التدريب على مهارات العمل الجماعي، وندوة عن أسس الإدارة السليمة للأموال، والتفكير الإبداعي والابتكاري، وزيارة لمتحف بنك مصر؛ لاكتساب المعلومات الأساسية في المجال المالي والمصرفي، والجداول الإلكترونية، وطرق عرض البيانات، فضلاً عن مهارات التواصل الفعَال والتفاوض.

