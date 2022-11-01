المعهد المصرفي يطلق أولى دورات «القيادات التنفيذية» للقطاع الإفريقي

أطلق المعهد المصرفي المصري EBI الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، أولى دورات “برنامج المعهد المصرفي للقيادات التنفيذية” للقطاع المصرفي الإفريقي، بهدف تطوير مواهب وكفاءات القيادات التنفيذية وإثراء المعرفة التقنية لديهم لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإفريقي.

وقال المعهد في بيان صادر عنه اليوم، إن البرنامج انعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر في القاهرة بحضور متدربين من القيادات التنفيذية لأربعة بنوك من دولتي تنزانيا وزامبيا. وتضمن البرنامج مناقشة وعرض آخر المستجدات في موضوعات مختلفة مثل الاستراتيجية، والاستدامة، والحوكمة، والابتكار والتحول الرقمي للبنوك وغيرها من الموضوعات. وقد تم تصميم الدورة التدريبية لتشمل أساليب تدريب مختلفة داخل قاعة التدريب كدراسة الحالات، ونموذج المُحاكاة، وأنشطة لعب الأدوار بهدف تحقيق أقصى استفادة من المحتوى التدريبي.

وصرّح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ” نضع الخريطة الإفريقية نصب أعيننا ونسعى دائمًا لخلق فرص تعاون وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها الاستثمار في الرأس المال البشري الإفريقي في القطاع المالي والمصرفي، مؤكدا أنه من المخطط عقد عدة دورات من البرنامج خلال الفترة القادمة.”

وأضاف نصير “يأتي هذا البرنامج الموجه للقيادات التنفيذية في القطاع المصرفي الافريقي تكليلاً لمجهودات المعهد خلال الأعوام الماضية لتكثيف أنشطته في أفريقيا بهدف دعم تطوير رأس المال البشري.

وأوضح أن المعهد قد نجح – منذ إنشائه وحتى الآن – في تدريب أكثر من 4000 متدرب من 44 دولة إفريقية.